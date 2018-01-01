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На Одещині в рейсовому автобусі декілька днів возили вибухівку

На Одещині в рейсовому автобусі декілька днів возили вибухівку
В Ізмаїлі правоохоронці знешкодили вибухівку. Виявлена ​​в рейсовому автобусі коробка пролежала в багажнику декілька днів.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

До поліції звернувся водій рейсового автобусу. Він розповів що саморобний радіокерований вибухово-запалювальний пристрій йому передав на столичному вокзалі невідомий. Багаж мали забрати по прибуттю в Ізмаїл. Не дочекавшись одержувача, перевізник через кілька днів відкрив коробку та виявив підозрілі предмети.

В ході огляду коробки фахівці вибухотехніки виявили радіокерований саморобний вибухо-запалювальний пристрій.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Складові частини вилученого направлено на експертне дослідження.

Поліцейські проводять заходи по встановленню осіб, причетних до події.






© Одеська область: https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/v-Izmajili-pravooxoronczi-zneshkodili-nebezpechnij-bagazh/

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Теги: вибухівка
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