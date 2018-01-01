Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 грудня





Володимир-Волинський район



1. 09:00-16:00

Магазин „Палада” , АЗС „ОККО”, СТО „Авто люкс”, кафе „Движок” м.Вол.-Вол.: вул.Устилузька, Ю.Бунди, Коцюбинського, Б.Лепкого, Антоновича, Костюшко, Залізняка, Креп’якевича



2.10:00-12:00 „Лаверна”, лікарня, технікут м.Вол.-Вол.: вул.Генерала Шухевича, Ковельська, 52

3.14:00-17:00 Податкова, суд м. Вол.-Вол., вул.: Ковельська, 71,73



Іваничівський район



1. 10:00-16:00 с/р, школа

с.Радовичі вул.Молодіжна, Шкільна, Набережена, Володимирська част.



Камінь-Каширський район



1. 09:30 – 15:30

с.Грудки, вул.Чапаєва

2. 09:30 – 15:30 Молитовний будинок, Церква. с.Воєгоще, вул.Березівка

3. 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).

с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,

с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,

с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,

с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.

с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.

с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.





Ковельський район



1. 9:00-17:00

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК",

Ковельське УВКГ,

ПАТ "Волиньгаз",

Прокуратура Волинської обл.,

Церква св. Дмитра-Сол.,

ФОП Кац У. К.,

ПАТ "ОТП Банк",

ВАТ НАСК "ОРАНТА",

Управління фінансів Ковель. РДА,

Ковельська ОДПІ,

Фінуправління місто,

ТзОВ "ЖБК",

Ков. управління освіти вик. ком.,

Ков. міськ. від. культ та туризму,

Ковельське Райво,

Упр-ня юстиції у Вол. області. м. Ковель, вул. Шевченка,

вул. Бандери 5, 10, 14, 1б,

вул. Міцкевича 10

2. ПЛ – 10 кВ Л 62-13

від ТП-499 до ТП-475 (ТП-499, ТП-639,

ТП-700, ТП-745,

ТП-654, ТП-478,

ТП-477, ТП-521,

ТП-667, ТП-476) 9:00-17:00 Ковельське СЛАТ "Тур",

ПВТП "Світязь",

ТзОВ "Інтерпорт Ковель",

МП "Еліз",

ТОВ "СП ПСБ "Волинь",

ТзОВ "АСТЕЛІТ",

ПАТ "Волиньгаз" Катодна станція вул.. Грушевського,

ДП "Ковел.лісове господарство",

Сад. мас."Білий налив",

АЗС,

ПСБ "Волинь",

ФОП Ігонін І. А.,

ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР". м. Ковель



Луцький район



1. 10:00 – 17:00

с. Промінь вул. Перемоги, 1-90



Любешівський район



1. 10:00-16:00

Побут

с. Бірки, вул. Поліська

2. 10:00-16:00

Побут с. Вітуле, вул. Молодіжна, Лісова

3.10:00-17:00

Пилорама ФОП Касянчук В.Ф., дитячий садок, церква, насосна станція, адмінприміщення та господарські споруди СГПП “Дружба», відділення звязку, ФАП, магазин ФОП Сергуц М.І., побут с. Підкормілля, вул. Садова, Возєднання,

4. 10:00-17:00

Водонапірна башня, школа, котельня школи, побут с. Бірки, вул. Зелена, 33-83



місто Нововолинськ



1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-6 09:00-17:00 Магазин «Вест», перукарня «Лонда» м.Ноововолинськ

вул.Нововолинська, 38-42

вул.Садова, 1-13, 2-10, 18-22

вул.Шухевича, 1

вул.Шахтарська, 25

2. ПЛІ-0,4 кВ Л-6 ТП-65 09:00-17:00 Магазин «Аладін» м.Нововолинськ

3. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-9 09:00-17:00 Церква МПЦ, гаражи, ЗОШ №2, гуртівні м.Нововолинськ

вул.Шухевича, 1г, 2б, 21-37

вул.Маяковського, 2-8



Ратнівський район



1. 10:00 до 16:00

Сільська рада, СВК Білорусь, Військова частина 9971, ФОП Свіржевський А.В. ДП Ратнівське лісомисливське господарство, ФОП Бадзюк А.Я. ПАТ «МТС», ПАТ»Укртелеком» ФОП Головій Г.В. ФОП Матвіюк Р.В. ФОП Шиманський І.М. Прат «КиївСтар» с.Гута



Рожищенський район



1.9:00-17:00

с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб.комплекс, виробниче приміщення. с.Ужова вул.Бригадна

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-335 9:00-17:00 с.Доросині СКЗ с.Доросині вул.Миру, Ветеранів

3. Л69-02 9:00-17:00 смт.Дубище (повністю)

с.Носачевичі забійний цех смт.Дубище (повністю)





Турійський район



1. 11:00-15:30 ФГ «Перлина Турії» - бригада, СМЗ, Селецька с/р- клуб, школа, ФАП, ТРСТ- магазин, ФГ «Сосновий Двір», СКЗ, Ружинська с/р- клуб, котельня , школа, ФАП, церква, ФОП Іллю Н.Є. – магазин, ФОП Придворський, В/ч.



ФГ «Перлина Турії» с.Задиби, Город



с.Задиби

2. ПЛ-0,4 кВ

КТП-143 10:00-15:30 с.Озеряни

3. ПЛ-0,4 кВ

ЗТП-199Л-4 10:00-15:30 АТС, пошта, ЖКП-водокачка, ФОП Лапчук А.П.- магазин « Дари Волині», аптека, ветаптека, ФОП Ничипорук, Захарків, Колбасюк, Патійчук, Піскуровський, Чамбула – торг. повільйон с.м.т.Турійськ вул.Луцька

4. ПЛ-0,4 кВ

КТП-258 10:00-15:30 ФОП Підсадна Г.В.- магазин с.м.т.Луків вул.Шевченка, Лисинка, Спокійна, пр.Західний



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 14 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-16:00Магазин „Палада” , АЗС „ОККО”, СТО „Авто люкс”, кафе „Движок” м.Вол.-Вол.: вул.Устилузька, Ю.Бунди, Коцюбинського, Б.Лепкого, Антоновича, Костюшко, Залізняка, Креп’якевича2.10:00-12:00 „Лаверна”, лікарня, технікут м.Вол.-Вол.: вул.Генерала Шухевича, Ковельська, 523.14:00-17:00 Податкова, суд м. Вол.-Вол., вул.: Ковельська, 71,731. 10:00-16:00 с/р, школас.Радовичі вул.Молодіжна, Шкільна, Набережена, Володимирська част.1. 09:30 – 15:30с.Грудки, вул.Чапаєва2. 09:30 – 15:30 Молитовний будинок, Церква. с.Воєгоще, вул.Березівка3. 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1. 9:00-17:00ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК",Ковельське УВКГ,ПАТ "Волиньгаз",Прокуратура Волинської обл.,Церква св. Дмитра-Сол.,ФОП Кац У. К.,ПАТ "ОТП Банк",ВАТ НАСК "ОРАНТА",Управління фінансів Ковель. РДА,Ковельська ОДПІ,Фінуправління місто,ТзОВ "ЖБК",Ков. управління освіти вик. ком.,Ков. міськ. від. культ та туризму,Ковельське Райво,Упр-ня юстиції у Вол. області. м. Ковель, вул. Шевченка,вул. Бандери 5, 10, 14, 1б,вул. Міцкевича 102. ПЛ – 10 кВ Л 62-13від ТП-499 до ТП-475 (ТП-499, ТП-639,ТП-700, ТП-745,ТП-654, ТП-478,ТП-477, ТП-521,ТП-667, ТП-476) 9:00-17:00 Ковельське СЛАТ "Тур",ПВТП "Світязь",ТзОВ "Інтерпорт Ковель",МП "Еліз",ТОВ "СП ПСБ "Волинь",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ПАТ "Волиньгаз" Катодна станція вул.. Грушевського,ДП "Ковел.лісове господарство",Сад. мас."Білий налив",АЗС,ПСБ "Волинь",ФОП Ігонін І. А.,ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР". м. Ковель1. 10:00 – 17:00с. Промінь вул. Перемоги, 1-901. 10:00-16:00Побутс. Бірки, вул. Поліська2. 10:00-16:00Побут с. Вітуле, вул. Молодіжна, Лісова3.10:00-17:00Пилорама ФОП Касянчук В.Ф., дитячий садок, церква, насосна станція, адмінприміщення та господарські споруди СГПП “Дружба», відділення звязку, ФАП, магазин ФОП Сергуц М.І., побут с. Підкормілля, вул. Садова, Возєднання,4. 10:00-17:00Водонапірна башня, школа, котельня школи, побут с. Бірки, вул. Зелена, 33-831. ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-6 09:00-17:00 Магазин «Вест», перукарня «Лонда» м.Ноововолинськвул.Нововолинська, 38-42вул.Садова, 1-13, 2-10, 18-22вул.Шухевича, 1вул.Шахтарська, 252. ПЛІ-0,4 кВ Л-6 ТП-65 09:00-17:00 Магазин «Аладін» м.Нововолинськ3. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-9 09:00-17:00 Церква МПЦ, гаражи, ЗОШ №2, гуртівні м.Нововолинськвул.Шухевича, 1г, 2б, 21-37вул.Маяковського, 2-81. 10:00 до 16:00Сільська рада, СВК Білорусь, Військова частина 9971, ФОП Свіржевський А.В. ДП Ратнівське лісомисливське господарство, ФОП Бадзюк А.Я. ПАТ «МТС», ПАТ»Укртелеком» ФОП Головій Г.В. ФОП Матвіюк Р.В. ФОП Шиманський І.М. Прат «КиївСтар» с.Гута1.9:00-17:00с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб.комплекс, виробниче приміщення. с.Ужова вул.Бригадна2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-335 9:00-17:00 с.Доросині СКЗ с.Доросині вул.Миру, Ветеранів3. Л69-02 9:00-17:00 смт.Дубище (повністю)с.Носачевичі забійний цех смт.Дубище (повністю)1. 11:00-15:30 ФГ «Перлина Турії» - бригада, СМЗ, Селецька с/р- клуб, школа, ФАП, ТРСТ- магазин, ФГ «Сосновий Двір», СКЗ, Ружинська с/р- клуб, котельня , школа, ФАП, церква, ФОП Іллю Н.Є. – магазин, ФОП Придворський, В/ч.ФГ «Перлина Турії» с.Задиби, Городс.Задиби2. ПЛ-0,4 кВКТП-143 10:00-15:30 с.Озеряни3. ПЛ-0,4 кВЗТП-199Л-4 10:00-15:30 АТС, пошта, ЖКП-водокачка, ФОП Лапчук А.П.- магазин « Дари Волині», аптека, ветаптека, ФОП Ничипорук, Захарків, Колбасюк, Патійчук, Піскуровський, Чамбула – торг. повільйон с.м.т.Турійськ вул.Луцька4. ПЛ-0,4 кВКТП-258 10:00-15:30 ФОП Підсадна Г.В.- магазин с.м.т.Луків вул.Шевченка, Лисинка, Спокійна, пр.Західний

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