У волинян щороку стається 1000 інфарктів

Повідомили, скільки волинян мають серцеві хвороби.Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час засіданні колегії управління охорони здоров’я Волинської ОДА.Голова групи експертів з питань кардіології та кардіохірургіїрозповів, що на 830 тисяч населення в області є 250 тисяч волинян із гіпертонічною хворобою, кожен третій має підвищений артеріальний тиск.Зареєстрували також 175 тисяч осіб з ішемічною хворобою серця, 45 тисяч – за стенокардією.Щороку у волинян стаються 3000 інсультів та 1000 інфарктів міокарда.Сергій Саламатін зауважив, що останнім часом область отримала чимало техніки для надання кардіологічної допомоги у рамках субпроекту Світового банку, зокрема, електрокардіографи, обладнання для ультразвукової діагностики, кардіохірургії тощо. Це дозволяє вчасно виявляти хворобу та надати необхідну допомогу.