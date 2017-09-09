У волинян щороку стається 1000 інфарктів
Сьогодні, 11:49
Повідомили, скільки волинян мають серцеві хвороби.
Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час засіданні колегії управління охорони здоров’я Волинської ОДА.
Голова групи експертів з питань кардіології та кардіохірургії Сергій Саламатін розповів, що на 830 тисяч населення в області є 250 тисяч волинян із гіпертонічною хворобою, кожен третій має підвищений артеріальний тиск.
Зареєстрували також 175 тисяч осіб з ішемічною хворобою серця, 45 тисяч – за стенокардією.
Щороку у волинян стаються 3000 інсультів та 1000 інфарктів міокарда.
Сергій Саламатін зауважив, що останнім часом область отримала чимало техніки для надання кардіологічної допомоги у рамках субпроекту Світового банку, зокрема, електрокардіографи, обладнання для ультразвукової діагностики, кардіохірургії тощо. Це дозволяє вчасно виявляти хворобу та надати необхідну допомогу.
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Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час засіданні колегії управління охорони здоров’я Волинської ОДА.
Голова групи експертів з питань кардіології та кардіохірургії Сергій Саламатін розповів, що на 830 тисяч населення в області є 250 тисяч волинян із гіпертонічною хворобою, кожен третій має підвищений артеріальний тиск.
Зареєстрували також 175 тисяч осіб з ішемічною хворобою серця, 45 тисяч – за стенокардією.
Щороку у волинян стаються 3000 інсультів та 1000 інфарктів міокарда.
Сергій Саламатін зауважив, що останнім часом область отримала чимало техніки для надання кардіологічної допомоги у рамках субпроекту Світового банку, зокрема, електрокардіографи, обладнання для ультразвукової діагностики, кардіохірургії тощо. Це дозволяє вчасно виявляти хворобу та надати необхідну допомогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А чи була мова про те, скільки вкрав ващенюк на придбанні нового дорогого обладнання?
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