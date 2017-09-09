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У волинян щороку стається 1000 інфарктів

У волинян щороку стається 1000 інфарктів
Повідомили, скільки волинян мають серцеві хвороби.

Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час засіданні колегії управління охорони здоров’я Волинської ОДА.

Голова групи експертів з питань кардіології та кардіохірургії Сергій Саламатін розповів, що на 830 тисяч населення в області є 250 тисяч волинян із гіпертонічною хворобою, кожен третій має підвищений артеріальний тиск.

Зареєстрували також 175 тисяч осіб з ішемічною хворобою серця, 45 тисяч – за стенокардією.

Щороку у волинян стаються 3000 інсультів та 1000 інфарктів міокарда.

Сергій Саламатін зауважив, що останнім часом область отримала чимало техніки для надання кардіологічної допомоги у рамках субпроекту Світового банку, зокрема, електрокардіографи, обладнання для ультразвукової діагностики, кардіохірургії тощо. Це дозволяє вчасно виявляти хворобу та надати необхідну допомогу.

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Теги: інфаркт, інсульт, Волинь
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Коментарі 1
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А чи була мова про те, скільки вкрав ващенюк на придбанні нового дорогого обладнання?
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