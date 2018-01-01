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У Луцьку біля «Варшавки» збили людину на переході: подробиці інциденту

У Луцьку біля «Варшавки» збили людину на переході: подробиці інциденту
У поліції розповіли деталі аварії у Луцьку, у якій водій автомобілем збив чоловіка на переході.

Нагадаємо, що інцидент трапився приблизно о 18:00 годині, - інформує ГУНП у Волинській області.

Зазначається, що водій рухаючись по вул. Карпенка-Карого в напрямку вулиці Конякіна поблизу буд. №3, збив 55-річного лучанина. Пішохід переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок вказаної ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.

Водій зник із місця пригоди.

"З метою ідентифікації особи водія поліція звертається з проханням до громадян, котрі стали очевидцями автопригоди, та водіїв, котрі у той час проїжджали по вказаній дорозі та мають записи відео реєстраторів, невідкладно повідомити за телефонами до 0502578918 або 102", - повідомили правоохоронці.

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Теги: аварія, Луцьк
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