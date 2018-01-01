У Луцьку біля «Варшавки» збили людину на переході: подробиці інциденту
Сьогодні, 11:51
У поліції розповіли деталі аварії у Луцьку, у якій водій автомобілем збив чоловіка на переході.
Нагадаємо, що інцидент трапився приблизно о 18:00 годині, - інформує ГУНП у Волинській області.
Зазначається, що водій рухаючись по вул. Карпенка-Карого в напрямку вулиці Конякіна поблизу буд. №3, збив 55-річного лучанина. Пішохід переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок вказаної ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.
Водій зник із місця пригоди.
"З метою ідентифікації особи водія поліція звертається з проханням до громадян, котрі стали очевидцями автопригоди, та водіїв, котрі у той час проїжджали по вказаній дорозі та мають записи відео реєстраторів, невідкладно повідомити за телефонами до 0502578918 або 102", - повідомили правоохоронці.
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Нагадаємо, що інцидент трапився приблизно о 18:00 годині, - інформує ГУНП у Волинській області.
Зазначається, що водій рухаючись по вул. Карпенка-Карого в напрямку вулиці Конякіна поблизу буд. №3, збив 55-річного лучанина. Пішохід переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок вказаної ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.
Водій зник із місця пригоди.
"З метою ідентифікації особи водія поліція звертається з проханням до громадян, котрі стали очевидцями автопригоди, та водіїв, котрі у той час проїжджали по вказаній дорозі та мають записи відео реєстраторів, невідкладно повідомити за телефонами до 0502578918 або 102", - повідомили правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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