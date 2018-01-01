Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО





Захід відбувся у середу, 12 грудня за ініціативи Громадянського Руху «СВІДОМІ» та РЦ «Промінь», - пише інтернет-видання



«День професії» - це соціальний проект, який спрямований свідомо стимулювати молодь обирати майбутню професію, аби успішно розвиватися, змінювати себе та місто. Важливість заходу у тому, що старшокласник повністю потрапляє у середовище однодумців, професіоналів та знавців своєї справи.



Координатор проекту Христина Назар впевнена, що кожен учасник проекту, познайомившись з особливостями виробничого процесу, став на крок ближчим до своєї професії.



«День професії» набирає обертів, і сьогодні ми з учнями Луцької школи №1 відвідали підприємство світового масштабу – «Кромберг енд Шуберт». Завдяки цьому проекту, учні знайомляться з бажаними спеціальностями у реальному житті. Мають можливість поспілкуватись з кращими працівниками відповідних професій, таким чином, вступаючи у виш, знають на чому зосередити свою увагу, аби згодом стати професіоналом.



Залишу трішки інтриги та не буду називати, куди саме ми помандруємо наступного разу. Та попереду в рамках нашого проекту, який реалізовується Громадянським Рухом «СВІДОМІ» та РЦ «Промінь», наших учасників однозначно чекає багато корисних зустрічей, цікавих пропозицій, які вже з нового року ми реалізовуватимемо і розкриватимемо занавісу соціально-відповідальних, передових підприємств на зразок «Кромберг енд Шуберт»», - каже Христина.



Додамо, що на «Kromberg&Schubert» учням провели презентацію, у якій розповіли про переваги роботи на заводі. Розповіли, що цінують ініціативних працівників з лідерськими якостями. Також компанія проводить постійні навчання для працівників та організовує поїздки за кордон.



Опісля школярам провели екскурсію на виробництво, де вони поринули у процес виготовлення, ставили запитання та уважно слухали розповідь провідного спеціаліста масштабного підприємства.



Як це було, дивіться на фото.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках проекту «День професії» учні спеціалізованої школи №1 відвідали одне з найбільших луцьких підприємств «Кромберг енд Шуберт».Захід відбувся у середу, 12 грудня за ініціативи Громадянського Руху «СВІДОМІ» та РЦ «Промінь», - пише інтернет-видання Волинь24 «День професії» - це соціальний проект, який спрямований свідомо стимулювати молодь обирати майбутню професію, аби успішно розвиватися, змінювати себе та місто. Важливість заходу у тому, що старшокласник повністю потрапляє у середовище однодумців, професіоналів та знавців своєї справи.Координатор проектувпевнена, що кожен учасник проекту, познайомившись з особливостями виробничого процесу, став на крок ближчим до своєї професії.«День професії» набирає обертів, і сьогодні ми з учнями Луцької школи №1 відвідали підприємство світового масштабу – «Кромберг енд Шуберт». Завдяки цьому проекту, учні знайомляться з бажаними спеціальностями у реальному житті. Мають можливість поспілкуватись з кращими працівниками відповідних професій, таким чином, вступаючи у виш, знають на чому зосередити свою увагу, аби згодом стати професіоналом.Залишу трішки інтриги та не буду називати, куди саме ми помандруємо наступного разу. Та попереду в рамках нашого проекту, який реалізовується Громадянським Рухом «СВІДОМІ» та РЦ «Промінь», наших учасників однозначно чекає багато корисних зустрічей, цікавих пропозицій, які вже з нового року ми реалізовуватимемо і розкриватимемо занавісу соціально-відповідальних, передових підприємств на зразок «Кромберг енд Шуберт»», - каже Христина.Додамо, що на «Kromberg&Schubert» учням провели презентацію, у якій розповіли про переваги роботи на заводі. Розповіли, що цінують ініціативних працівників з лідерськими якостями. Також компанія проводить постійні навчання для працівників та організовує поїздки за кордон.Опісля школярам провели екскурсію на виробництво, де вони поринули у процес виготовлення, ставили запитання та уважно слухали розповідь провідного спеціаліста масштабного підприємства.Як це було, дивіться на фото.

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