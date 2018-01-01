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Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО

Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО
У рамках проекту «День професії» учні спеціалізованої школи №1 відвідали одне з найбільших луцьких підприємств «Кромберг енд Шуберт».

Захід відбувся у середу, 12 грудня за ініціативи Громадянського Руху «СВІДОМІ» та РЦ «Промінь», - пише інтернет-видання Волинь24.

«День професії» - це соціальний проект, який спрямований свідомо стимулювати молодь обирати майбутню професію, аби успішно розвиватися, змінювати себе та місто. Важливість заходу у тому, що старшокласник повністю потрапляє у середовище однодумців, професіоналів та знавців своєї справи.

Координатор проекту Христина Назар впевнена, що кожен учасник проекту, познайомившись з особливостями виробничого процесу, став на крок ближчим до своєї професії.

«День професії» набирає обертів, і сьогодні ми з учнями Луцької школи №1 відвідали підприємство світового масштабу – «Кромберг енд Шуберт». Завдяки цьому проекту, учні знайомляться з бажаними спеціальностями у реальному житті. Мають можливість поспілкуватись з кращими працівниками відповідних професій, таким чином, вступаючи у виш, знають на чому зосередити свою увагу, аби згодом стати професіоналом.

Залишу трішки інтриги та не буду називати, куди саме ми помандруємо наступного разу. Та попереду в рамках нашого проекту, який реалізовується Громадянським Рухом «СВІДОМІ» та РЦ «Промінь», наших учасників однозначно чекає багато корисних зустрічей, цікавих пропозицій, які вже з нового року ми реалізовуватимемо і розкриватимемо занавісу соціально-відповідальних, передових підприємств на зразок «Кромберг енд Шуберт»», - каже Христина.

Додамо, що на «Kromberg&Schubert» учням провели презентацію, у якій розповіли про переваги роботи на заводі. Розповіли, що цінують ініціативних працівників з лідерськими якостями. Також компанія проводить постійні навчання для працівників та організовує поїздки за кордон.

Опісля школярам провели екскурсію на виробництво, де вони поринули у процес виготовлення, ставили запитання та уважно слухали розповідь провідного спеціаліста масштабного підприємства.

Як це було, дивіться на фото.

Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО
Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО
Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО
Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО
Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО
Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО
Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО
Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО
Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО
Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО
Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО
Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО
Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО
Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО

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Теги: освіта, діти, школа, завод
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Коментарі 1
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На кромберзі що б мотати провада не потрібно ніякої освіти - навчать самого тупого за місяць.
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