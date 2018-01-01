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У Луцьку покажуть культовий польський фільм

У Луцьку покажуть культовий польський фільм
Лучан запрошують на показ фільму «До побачення, до завтра…» польського режисера Януша Моргенштерна.

Подія відбудеться 14 грудня, о 17:00, в культурному центрі Passage Interdit» (вулиця Набережна, 42). Вхід вільний, - повідомили організатори.

Атмосферна картина Януша Моргенштерна перенесе глядачів до Гданська кінця 50-х – початку 60-х років минулого століття.

Після показу відбудеться розмова про мову фільму й історію кіно з культурним діячем та журналістом Мацеєм Гілем із краківського фонду підтримки кінематографу «Cyrk Edison».

«До побачення, до завтра…» – це один із культових польських фільмів (1960 р.).

Режисером картини був Януш Моргенштерн (1922–2011 рр.), який народився в Микулинцях (нині Теребовлянський район Тернопільської області).

У Луцьку покажуть культовий польський фільм


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Теги: кіно, перегляд, анонс
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