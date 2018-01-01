У Луцьку покажуть культовий польський фільм
Сьогодні, 18:16
Лучан запрошують на показ фільму «До побачення, до завтра…» польського режисера Януша Моргенштерна.
Подія відбудеться 14 грудня, о 17:00, в культурному центрі Passage Interdit» (вулиця Набережна, 42). Вхід вільний, - повідомили організатори.
Атмосферна картина Януша Моргенштерна перенесе глядачів до Гданська кінця 50-х – початку 60-х років минулого століття.
Після показу відбудеться розмова про мову фільму й історію кіно з культурним діячем та журналістом Мацеєм Гілем із краківського фонду підтримки кінематографу «Cyrk Edison».
«До побачення, до завтра…» – це один із культових польських фільмів (1960 р.).
Режисером картини був Януш Моргенштерн (1922–2011 рр.), який народився в Микулинцях (нині Теребовлянський район Тернопільської області).
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Подія відбудеться 14 грудня, о 17:00, в культурному центрі Passage Interdit» (вулиця Набережна, 42). Вхід вільний, - повідомили організатори.
Атмосферна картина Януша Моргенштерна перенесе глядачів до Гданська кінця 50-х – початку 60-х років минулого століття.
Після показу відбудеться розмова про мову фільму й історію кіно з культурним діячем та журналістом Мацеєм Гілем із краківського фонду підтримки кінематографу «Cyrk Edison».
«До побачення, до завтра…» – це один із культових польських фільмів (1960 р.).
Режисером картини був Януш Моргенштерн (1922–2011 рр.), який народився в Микулинцях (нині Теребовлянський район Тернопільської області).
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