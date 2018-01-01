Опади припиняться: синоптики розповіли про погоду на вихідні
Сьогодні, 12:37
Вихідними 15-16 грудня в Україні переважно буде морозна й безсніжна погода.
Про це повідомила завідувач сектору відділу метеорологічних прогнозів Людмила Гуманенко в коментарі УНН.
"15-16 грудня в Україні в основному без опадів. Лише 16-го на заході наближення атмосферного фронту зумовить невеличкий сніг. Невеликі морози – вночі -2…-8, вдень – 0-5 градусів морозу", - зазначила синоптик.
За її словами, лише на півдні країни стовпчики термометрів піднімуться трохи вище нуля.
Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня вночі та вранці у північних та центральних областях туман, видимість 200-500 м.
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Про це повідомила завідувач сектору відділу метеорологічних прогнозів Людмила Гуманенко в коментарі УНН.
"15-16 грудня в Україні в основному без опадів. Лише 16-го на заході наближення атмосферного фронту зумовить невеличкий сніг. Невеликі морози – вночі -2…-8, вдень – 0-5 градусів морозу", - зазначила синоптик.
За її словами, лише на півдні країни стовпчики термометрів піднімуться трохи вище нуля.
Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня вночі та вранці у північних та центральних областях туман, видимість 200-500 м.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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