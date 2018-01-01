Опади припиняться: синоптики розповіли про погоду на вихідні





Про це повідомила завідувач сектору відділу метеорологічних прогнозів Людмила Гуманенко в коментарі



"15-16 грудня в Україні в основному без опадів. Лише 16-го на заході наближення атмосферного фронту зумовить невеличкий сніг. Невеликі морози – вночі -2…-8, вдень – 0-5 градусів морозу", - зазначила синоптик.



За її словами, лише на півдні країни стовпчики термометрів піднімуться трохи вище нуля.



Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня вночі та вранці у північних та центральних областях туман, видимість 200-500 м.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідними 15-16 грудня в Україні переважно буде морозна й безсніжна погода.Про це повідомила завідувач сектору відділу метеорологічних прогнозівв коментарі УНН "15-16 грудня в Україні в основному без опадів. Лише 16-го на заході наближення атмосферного фронту зумовить невеличкий сніг. Невеликі морози – вночі -2…-8, вдень – 0-5 градусів морозу", - зазначила синоптик.За її словами, лише на півдні країни стовпчики термометрів піднімуться трохи вище нуля.Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня вночі та вранці у північних та центральних областях туман, видимість 200-500 м.

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