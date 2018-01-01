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Опади припиняться: синоптики розповіли про погоду на вихідні

Опади припиняться: синоптики розповіли про погоду на вихідні
Вихідними 15-16 грудня в Україні переважно буде морозна й безсніжна погода.

Про це повідомила завідувач сектору відділу метеорологічних прогнозів Людмила Гуманенко в коментарі УНН.

"15-16 грудня в Україні в основному без опадів. Лише 16-го на заході наближення атмосферного фронту зумовить невеличкий сніг. Невеликі морози – вночі -2…-8, вдень – 0-5 градусів морозу", - зазначила синоптик.

За її словами, лише на півдні країни стовпчики термометрів піднімуться трохи вище нуля.

Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня вночі та вранці у північних та центральних областях туман, видимість 200-500 м.

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Теги: синоптики, погода, прогноз, мороз
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