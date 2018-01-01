Лучан кличуть на благодійний забіг Миколаїв у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 12:45
До благодійного забігу Миколаїв у ТРЦ «ПортCity» залишилося 3 дні!
Ми майже готові до святкового заходу! 15 грудня з 12 до 19 години чекаємо Вас на реєстрацію на благодійний забіг Миколайчиків на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity», а також 16 грудня з 10 до 13 години.
Під час реєстрації Ви отримаєте яскраву новорічну шапку та бороду.
Онлайн реєстрація тут: https://athletic-events.com/events/523
Створюйте оригінальний образ та вигравайте планшет від магазину «Фокстрот», що на 2 поверсі ТРЦ «ПортCity»!
Також учасники забігу візьмуть участь у безпрограшній лотереї, де можна виграти цінні призи такі, як мультиварка, фітнес трекер та навушники для бігу.
16 грудня о 13 години відбудеться офіційне відкриття забігу біля ТРЦ «ПортCity». На вболівальників та гостей чекають розваги та розіграші цінних призів, веселощі та святковий настрій від ТРЦ «ПортCity»!
Чекаємо на Вас у ТРЦ «ПортCity»!
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Ми майже готові до святкового заходу! 15 грудня з 12 до 19 години чекаємо Вас на реєстрацію на благодійний забіг Миколайчиків на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity», а також 16 грудня з 10 до 13 години.
Під час реєстрації Ви отримаєте яскраву новорічну шапку та бороду.
Онлайн реєстрація тут: https://athletic-events.com/events/523
Створюйте оригінальний образ та вигравайте планшет від магазину «Фокстрот», що на 2 поверсі ТРЦ «ПортCity»!
Також учасники забігу візьмуть участь у безпрограшній лотереї, де можна виграти цінні призи такі, як мультиварка, фітнес трекер та навушники для бігу.
16 грудня о 13 години відбудеться офіційне відкриття забігу біля ТРЦ «ПортCity». На вболівальників та гостей чекають розваги та розіграші цінних призів, веселощі та святковий настрій від ТРЦ «ПортCity»!
Чекаємо на Вас у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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