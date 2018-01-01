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Лучан кличуть на благодійний забіг Миколаїв у ТРЦ «ПортCity»*

Лучан кличуть на благодійний забіг Миколаїв у ТРЦ «ПортCity»*
До благодійного забігу Миколаїв у ТРЦ «ПортCity» залишилося 3 дні!

Ми майже готові до святкового заходу! 15 грудня з 12 до 19 години чекаємо Вас на реєстрацію на благодійний забіг Миколайчиків на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity», а також 16 грудня з 10 до 13 години.

Під час реєстрації Ви отримаєте яскраву новорічну шапку та бороду.
Онлайн реєстрація тут: https://athletic-events.com/events/523

Створюйте оригінальний образ та вигравайте планшет від магазину «Фокстрот», що на 2 поверсі ТРЦ «ПортCity»!

Також учасники забігу візьмуть участь у безпрограшній лотереї, де можна виграти цінні призи такі, як мультиварка, фітнес трекер та навушники для бігу.

16 грудня о 13 години відбудеться офіційне відкриття забігу біля ТРЦ «ПортCity». На вболівальників та гостей чекають розваги та розіграші цінних призів, веселощі та святковий настрій від ТРЦ «ПортCity»!

Чекаємо на Вас у ТРЦ «ПортCity»!

Лучан кличуть на благодійний забіг Миколаїв у ТРЦ «ПортCity»*
Лучан кличуть на благодійний забіг Миколаїв у ТРЦ «ПортCity»*
Лучан кличуть на благодійний забіг Миколаїв у ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: Порт сіті
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