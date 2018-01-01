Новий сімейний клуб англійської мови у «Промені» дарує знижки з нагоди відкриття*
Сьогодні, 13:47
Mandarin Family Club урочисто відкривається уже 13 грудня о 18:00. У «Промені» дітей та дорослих чекають розваги, ігри, розіграші та фотосесія.
Аби кожен зміг відчути наближення свята та спробувати вивчати англійську по-новому, клуб дарує хороші знижки.
Якщо ви давно мріяли вивчати англійську - тоді саме час записатися у клуб і здійснити свою новорічну мрію. Дітки займатимуться за програмою Lingua Safari - де за допомогою руханок, пісень і цікавих завдань англійська мова засвоюватиметься максимально природньо.
Школярі без стресу підготуються до ЗНО або підтягнуть шкільну програму за допомогою курсу School Bus. А для любителів розмовної англійської діє програма Anti School Project та Everyday English.
Новинкою у Луцьку є дитяча ігрова кімната з англомовною нянею, де батьки можуть лишати малюків із 1,5-річного віку.
Отож, якщо ви відвідуєте заняття родиною, то кожен член сім'ї матиме знижку 10%.
Крім того, перше заняття є безкоштовним.
А до 31 грудня 2018 року з нагоди відкриття клуб дарує 500 грн. на абонемент у 2019 році.
тел. +380 (66) 703 78 73.
club.mandarincenter.com.ua
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Аби кожен зміг відчути наближення свята та спробувати вивчати англійську по-новому, клуб дарує хороші знижки.
Якщо ви давно мріяли вивчати англійську - тоді саме час записатися у клуб і здійснити свою новорічну мрію. Дітки займатимуться за програмою Lingua Safari - де за допомогою руханок, пісень і цікавих завдань англійська мова засвоюватиметься максимально природньо.
Школярі без стресу підготуються до ЗНО або підтягнуть шкільну програму за допомогою курсу School Bus. А для любителів розмовної англійської діє програма Anti School Project та Everyday English.
Новинкою у Луцьку є дитяча ігрова кімната з англомовною нянею, де батьки можуть лишати малюків із 1,5-річного віку.
Отож, якщо ви відвідуєте заняття родиною, то кожен член сім'ї матиме знижку 10%.
Крім того, перше заняття є безкоштовним.
А до 31 грудня 2018 року з нагоди відкриття клуб дарує 500 грн. на абонемент у 2019 році.
тел. +380 (66) 703 78 73.
club.mandarincenter.com.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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