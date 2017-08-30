Опублікували програму West Media Forum 2018
Сьогодні, 13:38
«Медіа-ніші: як редакціям здобувати довіру, популярність і гроші» – такою є тема цьогорічного форуму для журналістів.
Захід розпочнеться о 9:30 15 грудня в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, – пише Бізнес.Район.
У програмі форуму – виступи тринадцяти спікерів, які працюють у різних напрямках.
Реєстрація на сайті форуму
09:00 - 09:30 Реєстрація слухачів. Welcome-coffee
09:30 - 10:00 Вітальне слово організаторів.
10:00 - 10:30 Сучасна журналістика: вдумливість VS плебеїзація. Остап Дроздов, журналіст, політичний оглядач, автор та ведучий політичної програми «Прямим текстом», Львів
10:30 - 11:00 Аудиторія нішевого медіа: як написати її портрет і не помилитися. Тетяна Пушнова, репортерка, редакторка та телевізійна продюсерка, Київ
11:00 - 11:30 Де шукати журналістів? Наталія Пахайчук, керівниця мережі гіперлокальних видань Район.in.ua, Луцьк
11:30 - 11:50 Кава-брейк
11:50 - 12:20 Як створювати небанальні тексти на базі соціології. Андрій Голуб, кореспондент журналу «Український тиждень», Київ
12:20 - 12:40 Спецпроекти у ЗМІ: від соціальної відповідальності до експертності. І трішки хайпу. Наталія Міняйло, кореспондентка, керівниця проекту «Бізнес воїнів» на Delo.UA, Київ
12:40 - 13:00 Заробляють усі: чому про монетизацію мають думати і журналісти. Віталій Голубєв, головний редактор Видавничого дому «ОГО», Рівне
13:00 - 14:00 Обідня перерва
14:00 - 14:20 Перше, друге і компот: особливості фуд-журналістики. Сергій Штурхецький, модератор WEST MEDIA FORUM 2018, журналіст, міжнародний медіа-експерт, викладач, Рівне
14:20 - 14:40 Як масштабувати медіа не виходячи з ніші: від регіонального контексту до міжнародного. Ірина Батуревич, співзасновниця і директорка з розвитку Медіа про книгу «ЧИТОМО», Київ
14:40 - 15:00 Презентація журналу «Локальна історія»: навіщо потрібен друкований історичний журнал в епоху «цифри» та який контент цікавить сучасного читача. Віталій Ляска та Тарас Чолій, творча група журналу «Локальна історія», Львів
15:00 - 15:20 Як писати про екологію і не знудити читача: лайфхаки і факапи. Мар’яна Вербовська, тренерка з мультимедійного сторітелінгу, Львів
15:20 - 15:30 Кава-брейк
15:30 - 16:00 Як журналістам відійти від месіанства і налаштуватися на медіа-підприємництво. Андрій Маштаков, Internews Україна, Київ
16:00 - 16:30 Як написати книгу у вільний від роботи час. Покрокова інструкція для журналістів. Андрій Яніцький, економічний журналіст, автор першої книги-розслідування про найбільший приватний банк України, Київ
16:30 - 17:00 Один у полі воїн? Як альтернативний погляд на звичне відкриває нові можливості. Тетяна Микитенко, журналістка та блогерка, авторка проекту Ragu.li, Київ
17:00 - 18:00 Панельна дискусія
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Захід розпочнеться о 9:30 15 грудня в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, – пише Бізнес.Район.
У програмі форуму – виступи тринадцяти спікерів, які працюють у різних напрямках.
Реєстрація на сайті форуму
09:00 - 09:30 Реєстрація слухачів. Welcome-coffee
09:30 - 10:00 Вітальне слово організаторів.
10:00 - 10:30 Сучасна журналістика: вдумливість VS плебеїзація. Остап Дроздов, журналіст, політичний оглядач, автор та ведучий політичної програми «Прямим текстом», Львів
10:30 - 11:00 Аудиторія нішевого медіа: як написати її портрет і не помилитися. Тетяна Пушнова, репортерка, редакторка та телевізійна продюсерка, Київ
11:00 - 11:30 Де шукати журналістів? Наталія Пахайчук, керівниця мережі гіперлокальних видань Район.in.ua, Луцьк
11:30 - 11:50 Кава-брейк
11:50 - 12:20 Як створювати небанальні тексти на базі соціології. Андрій Голуб, кореспондент журналу «Український тиждень», Київ
12:20 - 12:40 Спецпроекти у ЗМІ: від соціальної відповідальності до експертності. І трішки хайпу. Наталія Міняйло, кореспондентка, керівниця проекту «Бізнес воїнів» на Delo.UA, Київ
12:40 - 13:00 Заробляють усі: чому про монетизацію мають думати і журналісти. Віталій Голубєв, головний редактор Видавничого дому «ОГО», Рівне
13:00 - 14:00 Обідня перерва
14:00 - 14:20 Перше, друге і компот: особливості фуд-журналістики. Сергій Штурхецький, модератор WEST MEDIA FORUM 2018, журналіст, міжнародний медіа-експерт, викладач, Рівне
14:20 - 14:40 Як масштабувати медіа не виходячи з ніші: від регіонального контексту до міжнародного. Ірина Батуревич, співзасновниця і директорка з розвитку Медіа про книгу «ЧИТОМО», Київ
14:40 - 15:00 Презентація журналу «Локальна історія»: навіщо потрібен друкований історичний журнал в епоху «цифри» та який контент цікавить сучасного читача. Віталій Ляска та Тарас Чолій, творча група журналу «Локальна історія», Львів
15:00 - 15:20 Як писати про екологію і не знудити читача: лайфхаки і факапи. Мар’яна Вербовська, тренерка з мультимедійного сторітелінгу, Львів
15:20 - 15:30 Кава-брейк
15:30 - 16:00 Як журналістам відійти від месіанства і налаштуватися на медіа-підприємництво. Андрій Маштаков, Internews Україна, Київ
16:00 - 16:30 Як написати книгу у вільний від роботи час. Покрокова інструкція для журналістів. Андрій Яніцький, економічний журналіст, автор першої книги-розслідування про найбільший приватний банк України, Київ
16:30 - 17:00 Один у полі воїн? Як альтернативний погляд на звичне відкриває нові можливості. Тетяна Микитенко, журналістка та блогерка, авторка проекту Ragu.li, Київ
17:00 - 18:00 Панельна дискусія
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як у Ковелі святкуватимуть новорічні свята. ПРОГРАМА
Сьогодні, 13:50
Опублікували програму West Media Forum 2018
Сьогодні, 13:38
Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО
Сьогодні, 13:30
Повідомили, як волиняни найчастіше «підчеплюють» ВІЛ
Сьогодні, 12:47
Медіа