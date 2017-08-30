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Опублікували програму West Media Forum 2018

Опублікували програму West Media Forum 2018
«Медіа-ніші: як редакціям здобувати довіру, популярність і гроші» – такою є тема цьогорічного форуму для журналістів.

Захід розпочнеться о 9:30 15 грудня в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, – пише Бізнес.Район.

У програмі форуму – виступи тринадцяти спікерів, які працюють у різних напрямках.

Реєстрація на сайті форуму

09:00 - 09:30 Реєстрація слухачів. Welcome-coffee

09:30 - 10:00 Вітальне слово організаторів.

10:00 - 10:30 Сучасна журналістика: вдумливість VS плебеїзація. Остап Дроздов, журналіст, політичний оглядач, автор та ведучий політичної програми «Прямим текстом», Львів

10:30 - 11:00 Аудиторія нішевого медіа: як написати її портрет і не помилитися. Тетяна Пушнова, репортерка, редакторка та телевізійна продюсерка, Київ

11:00 - 11:30 Де шукати журналістів? Наталія Пахайчук, керівниця мережі гіперлокальних видань Район.in.ua, Луцьк

11:30 - 11:50 Кава-брейк

11:50 - 12:20 Як створювати небанальні тексти на базі соціології. Андрій Голуб, кореспондент журналу «Український тиждень», Київ

12:20 - 12:40 Спецпроекти у ЗМІ: від соціальної відповідальності до експертності. І трішки хайпу. Наталія Міняйло, кореспондентка, керівниця проекту «Бізнес воїнів» на Delo.UA, Київ

12:40 - 13:00 Заробляють усі: чому про монетизацію мають думати і журналісти. Віталій Голубєв, головний редактор Видавничого дому «ОГО», Рівне

13:00 - 14:00 Обідня перерва

14:00 - 14:20 Перше, друге і компот: особливості фуд-журналістики. Сергій Штурхецький, модератор WEST MEDIA FORUM 2018, журналіст, міжнародний медіа-експерт, викладач, Рівне

14:20 - 14:40 Як масштабувати медіа не виходячи з ніші: від регіонального контексту до міжнародного. Ірина Батуревич, співзасновниця і директорка з розвитку Медіа про книгу «ЧИТОМО», Київ

14:40 - 15:00 Презентація журналу «Локальна історія»: навіщо потрібен друкований історичний журнал в епоху «цифри» та який контент цікавить сучасного читача. Віталій Ляска та Тарас Чолій, творча група журналу «Локальна історія», Львів

15:00 - 15:20 Як писати про екологію і не знудити читача: лайфхаки і факапи. Мар’яна Вербовська, тренерка з мультимедійного сторітелінгу, Львів

15:20 - 15:30 Кава-брейк

15:30 - 16:00 Як журналістам відійти від месіанства і налаштуватися на медіа-підприємництво. Андрій Маштаков, Internews Україна, Київ

16:00 - 16:30 Як написати книгу у вільний від роботи час. Покрокова інструкція для журналістів. Андрій Яніцький, економічний журналіст, автор першої книги-розслідування про найбільший приватний банк України, Київ

16:30 - 17:00 Один у полі воїн? Як альтернативний погляд на звичне відкриває нові можливості. Тетяна Микитенко, журналістка та блогерка, авторка проекту Ragu.li, Київ

17:00 - 18:00 Панельна дискусія

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Теги: West Media Forum
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