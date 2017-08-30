Опублікували програму West Media Forum 2018





Захід розпочнеться о 9:30 15 грудня в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, – пише



У програмі форуму – виступи тринадцяти спікерів, які працюють у різних напрямках.



Реєстрація на сайті форуму



09:00 - 09:30 Реєстрація слухачів. Welcome-coffee



09:30 - 10:00 Вітальне слово організаторів.



10:00 - 10:30 Сучасна журналістика: вдумливість VS плебеїзація. Остап Дроздов, журналіст, політичний оглядач, автор та ведучий політичної програми «Прямим текстом», Львів



10:30 - 11:00 Аудиторія нішевого медіа: як написати її портрет і не помилитися. Тетяна Пушнова, репортерка, редакторка та телевізійна продюсерка, Київ



11:00 - 11:30 Де шукати журналістів? Наталія Пахайчук, керівниця мережі гіперлокальних видань Район.in.ua, Луцьк



11:30 - 11:50 Кава-брейк



11:50 - 12:20 Як створювати небанальні тексти на базі соціології. Андрій Голуб, кореспондент журналу «Український тиждень», Київ



12:20 - 12:40 Спецпроекти у ЗМІ: від соціальної відповідальності до експертності. І трішки хайпу. Наталія Міняйло, кореспондентка, керівниця проекту «Бізнес воїнів» на Delo.UA, Київ



12:40 - 13:00 Заробляють усі: чому про монетизацію мають думати і журналісти. Віталій Голубєв, головний редактор Видавничого дому «ОГО», Рівне



13:00 - 14:00 Обідня перерва



14:00 - 14:20 Перше, друге і компот: особливості фуд-журналістики. Сергій Штурхецький, модератор WEST MEDIA FORUM 2018, журналіст, міжнародний медіа-експерт, викладач, Рівне



14:20 - 14:40 Як масштабувати медіа не виходячи з ніші: від регіонального контексту до міжнародного. Ірина Батуревич, співзасновниця і директорка з розвитку Медіа про книгу «ЧИТОМО», Київ



14:40 - 15:00 Презентація журналу «Локальна історія»: навіщо потрібен друкований історичний журнал в епоху «цифри» та який контент цікавить сучасного читача. Віталій Ляска та Тарас Чолій, творча група журналу «Локальна історія», Львів



15:00 - 15:20 Як писати про екологію і не знудити читача: лайфхаки і факапи. Мар’яна Вербовська, тренерка з мультимедійного сторітелінгу, Львів



15:20 - 15:30 Кава-брейк



15:30 - 16:00 Як журналістам відійти від месіанства і налаштуватися на медіа-підприємництво. Андрій Маштаков, Internews Україна, Київ



16:00 - 16:30 Як написати книгу у вільний від роботи час. Покрокова інструкція для журналістів. Андрій Яніцький, економічний журналіст, автор першої книги-розслідування про найбільший приватний банк України, Київ



16:30 - 17:00 Один у полі воїн? Як альтернативний погляд на звичне відкриває нові можливості. Тетяна Микитенко, журналістка та блогерка, авторка проекту Ragu.li, Київ



17:00 - 18:00 Панельна дискусія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Медіа-ніші: як редакціям здобувати довіру, популярність і гроші» – такою є тема цьогорічного форуму для журналістів.Захід розпочнеться о 9:30 15 грудня в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, – пише Бізнес.Район У програмі форуму – виступи тринадцяти спікерів, які працюють у різних напрямках.Реєстрація на сайті форуму09:00 - 09:30 Реєстрація слухачів. Welcome-coffee09:30 - 10:00 Вітальне слово організаторів.10:00 - 10:30 Сучасна журналістика: вдумливість VS плебеїзація., журналіст, політичний оглядач, автор та ведучий політичної програми «Прямим текстом», Львів10:30 - 11:00 Аудиторія нішевого медіа: як написати її портрет і не помилитися., репортерка, редакторка та телевізійна продюсерка, Київ11:00 - 11:30 Де шукати журналістів?, керівниця мережі гіперлокальних видань Район.in.ua, Луцьк11:30 - 11:50 Кава-брейк11:50 - 12:20 Як створювати небанальні тексти на базі соціології., кореспондент журналу «Український тиждень», Київ12:20 - 12:40 Спецпроекти у ЗМІ: від соціальної відповідальності до експертності. І трішки хайпу., кореспондентка, керівниця проекту «Бізнес воїнів» на Delo.UA, Київ12:40 - 13:00 Заробляють усі: чому про монетизацію мають думати і журналісти., головний редактор Видавничого дому «ОГО», Рівне13:00 - 14:00 Обідня перерва14:00 - 14:20 Перше, друге і компот: особливості фуд-журналістики., модератор WEST MEDIA FORUM 2018, журналіст, міжнародний медіа-експерт, викладач, Рівне14:20 - 14:40 Як масштабувати медіа не виходячи з ніші: від регіонального контексту до міжнародного., співзасновниця і директорка з розвитку Медіа про книгу «ЧИТОМО», Київ14:40 - 15:00 Презентація журналу «Локальна історія»: навіщо потрібен друкований історичний журнал в епоху «цифри» та який контент цікавить сучасного читача.та, творча група журналу «Локальна історія», Львів15:00 - 15:20 Як писати про екологію і не знудити читача: лайфхаки і факапи., тренерка з мультимедійного сторітелінгу, Львів15:20 - 15:30 Кава-брейк15:30 - 16:00 Як журналістам відійти від месіанства і налаштуватися на медіа-підприємництво., Internews Україна, Київ16:00 - 16:30 Як написати книгу у вільний від роботи час. Покрокова інструкція для журналістів., економічний журналіст, автор першої книги-розслідування про найбільший приватний банк України, Київ16:30 - 17:00 Один у полі воїн? Як альтернативний погляд на звичне відкриває нові можливості., журналістка та блогерка, авторка проекту Ragu.li, Київ17:00 - 18:00 Панельна дискусія

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