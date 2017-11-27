Як у Ковелі святкуватимуть новорічні свята. ПРОГРАМА





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Нагадаємо, раніше опублікували програму святкування у Луцьку.



Засідання провів заступник міського голови Ігор Прокопів. Йшлося про відзначення Дня святого Миколая, Нового року та Різдва Христового.



На місцеву дітвору чекають традиційні подарунки та привітання. Особливу увагу приділять пільговим категоріям. 19 грудня представники міської влади привітають та вручать солодкі подарунки дітям, які перебувають в дитячій лікарні. Цього ж дня в Палаці учнівської молоді імені І.Франка відбудеться благодійна концертна програма до Дня святого Миколая.



19 грудня у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки на ковельчан чекає чимало цікавих заходів. Всі вони проходитимуть на парковій сцені.



О 15:00 - розпочнеться ярмарок тематичних виробів ручної роботи майстрів нашого міста «Новорічний подарунок», продаж кондитерських виробів та товарів бджільництва. Усі охочі зможуть придбати сувеніри, зігрітись гарячими напоями.



А о 17:00 - святкова концертна програма до Дня Святого Миколая «Святий Миколай іде – Різдво веде». Передбачені виступи аматорських колективів, танцювальний флешмоб, розіграш святкової лотереї. Організатори обіцяють хороші призи. Важливо, що ця лотерея буде благодійною і кожен, хто придбає квиток вартістю від п’яти гривень зробить свій внесок у хорошу справу, адже зібрані кошти будуть передані Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.



І саме 19 грудня у Ковелі увімкнуть ілюмінацію на головній ялинці міста та у центральній його частині.



У програмі також заходи до 500-річчя надання Ковелю Магдебурзького права. До речі, якщо хтось на День міста пропустив театралізоване дійство за твором Олени Мокроусової «Легенда про Ковель», то у вас є можливість побачити його 22 грудня у народному домі «Просвіта».



Також в цей день свої нагороди отримають переможці конкурсів відеороликів та фоторобіт, присвячених ювілею.



24 грудня у культурно-просвітницькому центрі ще одна цікава подія — презентація марки до 500-річчя надання Ковелю Магдебурзького права.



Відбудеться ряд мистецьких та фізкультурно-оздоровчих заходів. У культурно-просвітницькому центрі 28 грудня - відкриття традиційної виставки-конкурсу дитячих малюнків «Зимовий калейдоскоп».



У новому 2019 році на ковельчан чекає виступ церковних хорів «З Різдвом Христовим».



Серед заходів, на яких варто побувати, - Різдвяні зустрічі з «Надією». 9 січня у народний дім «Просвіта» запросить зразкова студія естрадного співу «Надія». Сучасні патріотичні пісні звучатимуть в Палаці учнівської молоді імені І.Франка, де 16 січня відбудеться міський конкурс «Срібні дзвіночки».



Програма зимових свят розміщена на офіційному сайті міської ради в рубриці «Анонс» та у газеті «Вісті Ковельщини».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На засідання оргкомітету з підготовки до зимових свят у Ковелі визначили програму на період з 19 грудня до 16 січня.Про це пише сайт Ковельради.Нагадаємо,Засідання провів заступник міського голови. Йшлося про відзначення Дня святого Миколая, Нового року та Різдва Христового.На місцеву дітвору чекають традиційні подарунки та привітання. Особливу увагу приділять пільговим категоріям. 19 грудня представники міської влади привітають та вручать солодкі подарунки дітям, які перебувають в дитячій лікарні. Цього ж дня в Палаці учнівської молоді імені І.Франка відбудеться благодійна концертна програма до Дня святого Миколая.19 грудня у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки на ковельчан чекає чимало цікавих заходів. Всі вони проходитимуть на парковій сцені.О 15:00 - розпочнеться ярмарок тематичних виробів ручної роботи майстрів нашого міста «Новорічний подарунок», продаж кондитерських виробів та товарів бджільництва. Усі охочі зможуть придбати сувеніри, зігрітись гарячими напоями.А о 17:00 - святкова концертна програма до Дня Святого Миколая «Святий Миколай іде – Різдво веде». Передбачені виступи аматорських колективів, танцювальний флешмоб, розіграш святкової лотереї. Організатори обіцяють хороші призи. Важливо, що ця лотерея буде благодійною і кожен, хто придбає квиток вартістю від п’яти гривень зробить свій внесок у хорошу справу, адже зібрані кошти будуть передані Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.І саме 19 грудня у Ковелі увімкнуть ілюмінацію на головній ялинці міста та у центральній його частині.У програмі також заходи до 500-річчя надання Ковелю Магдебурзького права. До речі, якщо хтось на День міста пропустив театралізоване дійство за твором Олени Мокроусової «Легенда про Ковель», то у вас є можливість побачити його 22 грудня у народному домі «Просвіта».Також в цей день свої нагороди отримають переможці конкурсів відеороликів та фоторобіт, присвячених ювілею.24 грудня у культурно-просвітницькому центрі ще одна цікава подія — презентація марки до 500-річчя надання Ковелю Магдебурзького права.Відбудеться ряд мистецьких та фізкультурно-оздоровчих заходів. У культурно-просвітницькому центрі 28 грудня - відкриття традиційної виставки-конкурсу дитячих малюнків «Зимовий калейдоскоп».У новому 2019 році на ковельчан чекає виступ церковних хорів «З Різдвом Христовим».Серед заходів, на яких варто побувати, - Різдвяні зустрічі з «Надією». 9 січня у народний дім «Просвіта» запросить зразкова студія естрадного співу «Надія». Сучасні патріотичні пісні звучатимуть в Палаці учнівської молоді імені І.Франка, де 16 січня відбудеться міський конкурс «Срібні дзвіночки».Програма зимових свят розміщена на офіційному сайті міської ради в рубриці «Анонс» та у газеті «Вісті Ковельщини».

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