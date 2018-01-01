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У Луцьку автохам регулярно паркується на газоні. ФОТО

У Луцьку автохам регулярно паркується на газоні. ФОТО
У Луццьку нарікають на порушника паркування, який ставить своє авто винятково на газоні.

Про це у спільноті Теревені про Луцьк" повідомив Олег Міткевич.

За його словами, водій навмисно ставить там своє авто,а на зауваження не реагує, хамить.

"Ця особа вперто, навмисне СТАВИТЬ МАШИНУ, інколи з причепом, НА ГАЗОН, до речі, який я своїми силами перекопував і садив траву. На зауваження не звертає уваги, хамить, веде себе неадекватно. Проживає на пр.Соборності 3 кв.20 або 21. Муніципали, візьміть на заміточку", - йдеться у повідомленні.

У Луцьку автохам регулярно паркується на газоні. ФОТО
У Луцьку автохам регулярно паркується на газоні. ФОТО

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Теги: автоандон, паркування, порушення
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