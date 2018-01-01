У Луцьку автохам регулярно паркується на газоні. ФОТО

У Луццьку нарікають на порушника паркування, який ставить своє авто винятково на газоні.Про це у спільноті Теревені про Луцьк" повідомивЗа його словами, водій навмисно ставить там своє авто,а на зауваження не реагує, хамить."Ця особа вперто, навмисне СТАВИТЬ МАШИНУ, інколи з причепом, НА ГАЗОН, до речі, який я своїми силами перекопував і садив траву. На зауваження не звертає уваги, хамить, веде себе неадекватно. Проживає на пр.Соборності 3 кв.20 або 21. Муніципали, візьміть на заміточку", - йдеться у повідомленні.