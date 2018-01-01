У Луцьку автохам регулярно паркується на газоні. ФОТО
Сьогодні, 14:29
У Луццьку нарікають на порушника паркування, який ставить своє авто винятково на газоні.
Про це у спільноті Теревені про Луцьк" повідомив Олег Міткевич.
За його словами, водій навмисно ставить там своє авто,а на зауваження не реагує, хамить.
"Ця особа вперто, навмисне СТАВИТЬ МАШИНУ, інколи з причепом, НА ГАЗОН, до речі, який я своїми силами перекопував і садив траву. На зауваження не звертає уваги, хамить, веде себе неадекватно. Проживає на пр.Соборності 3 кв.20 або 21. Муніципали, візьміть на заміточку", - йдеться у повідомленні.
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Про це у спільноті Теревені про Луцьк" повідомив Олег Міткевич.
За його словами, водій навмисно ставить там своє авто,а на зауваження не реагує, хамить.
"Ця особа вперто, навмисне СТАВИТЬ МАШИНУ, інколи з причепом, НА ГАЗОН, до речі, який я своїми силами перекопував і садив траву. На зауваження не звертає уваги, хамить, веде себе неадекватно. Проживає на пр.Соборності 3 кв.20 або 21. Муніципали, візьміть на заміточку", - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 2
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