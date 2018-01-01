Лучан кличуть на новорічні майстер-класи від «Смугастого носорога»*

У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» вже з самого початку зими панує святкова атмосфера за рахунок різноманітних розважальних та творчих заходів.Для любителів смачненького запланований цілий ряд кулінарних майстер-класів.Отже, розпочинаємо 16 грудня з майстер-класу «Новорічна ялинка з сніговичками». Вартість – 185 грн.22 грудня ви матимете змогу створити власний «Пряничний будиночок», прямо як з новорічного фільму. Вартість – 185 грн.А завершує кулінарний марафон, майстер-клас «Прянична карусель» 25 грудня. Вартість – 185 грн.Під час кожного майстер-класу на вас чекає чаювання, цікаві історії та кулінарні факти і багато позитивних вражень.Запис за телефоном: +380 (66) 755 07 57.