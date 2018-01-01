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Лучан кличуть на новорічні майстер-класи від «Смугастого носорога»*

Лучан кличуть на новорічні майстер-класи від «Смугастого носорога»*
У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» вже з самого початку зими панує святкова атмосфера за рахунок різноманітних розважальних та творчих заходів.

Для любителів смачненького запланований цілий ряд кулінарних майстер-класів.

Отже, розпочинаємо 16 грудня з майстер-класу «Новорічна ялинка з сніговичками». Вартість – 185 грн.

22 грудня ви матимете змогу створити власний «Пряничний будиночок», прямо як з новорічного фільму. Вартість – 185 грн.

А завершує кулінарний марафон, майстер-клас «Прянична карусель» 25 грудня. Вартість – 185 грн.

Під час кожного майстер-класу на вас чекає чаювання, цікаві історії та кулінарні факти і багато позитивних вражень.

Запис за телефоном: +380 (66) 755 07 57.

Лучан кличуть на новорічні майстер-класи від «Смугастого носорога»*
Лучан кличуть на новорічні майстер-класи від «Смугастого носорога»*
Лучан кличуть на новорічні майстер-класи від «Смугастого носорога»*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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Сьогодні, 18:35
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