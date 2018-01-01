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В Україні заборонили ліки від гастриту та виразки

В Україні заборонили ліки від гастриту та виразки
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну з серій ліків від гастриту та виразки "Пантекс".

Таке рішення відомство прийняло у середу, 12 грудня, - пише канал 24.

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Мова йде про "Пантекс", порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій по 40 мг; 10 флаконів з порошком у картонній упаковці серії К-301. Виробником ліків є "Генфарма Лабораторіо, Ес.Ел.", Іспанія.

Заборону встановили через анулювання Висновку щодо дотримання відповідних умов виробництва ліків.

Під заборону потрапив препарат "Адециклол" порошок 400 мг/5 мл та розчинник для розчину для ін'єкцій, 5 флаконів з порошком і 5 ампул з розчинником по 5 мл у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці серій 171075/169050. Виробником ліків є "Біомедіка Фоскама Груп С.п.А.", Італія.

Тимчасову заборону на "Адециклол" встановили через зупинення дії Висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.

Ліки використовуються при внутрішньопечінковому холестазі у дорослих, у вагітних та при депресивних синдромах.

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Теги: ліки, заборона, медицина
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