В Україні заборонили ліки від гастриту та виразки
Сьогодні, 14:50
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну з серій ліків від гастриту та виразки "Пантекс".
Таке рішення відомство прийняло у середу, 12 грудня, - пише канал 24.
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Мова йде про "Пантекс", порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій по 40 мг; 10 флаконів з порошком у картонній упаковці серії К-301. Виробником ліків є "Генфарма Лабораторіо, Ес.Ел.", Іспанія.
Заборону встановили через анулювання Висновку щодо дотримання відповідних умов виробництва ліків.
Під заборону потрапив препарат "Адециклол" порошок 400 мг/5 мл та розчинник для розчину для ін'єкцій, 5 флаконів з порошком і 5 ампул з розчинником по 5 мл у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці серій 171075/169050. Виробником ліків є "Біомедіка Фоскама Груп С.п.А.", Італія.
Тимчасову заборону на "Адециклол" встановили через зупинення дії Висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.
Ліки використовуються при внутрішньопечінковому холестазі у дорослих, у вагітних та при депресивних синдромах.
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Таке рішення відомство прийняло у середу, 12 грудня, - пише канал 24.
Читайте також: В Україні заборонили ще три препарати від високого тиску через речовину, яка викликає рак
Мова йде про "Пантекс", порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій по 40 мг; 10 флаконів з порошком у картонній упаковці серії К-301. Виробником ліків є "Генфарма Лабораторіо, Ес.Ел.", Іспанія.
Заборону встановили через анулювання Висновку щодо дотримання відповідних умов виробництва ліків.
Під заборону потрапив препарат "Адециклол" порошок 400 мг/5 мл та розчинник для розчину для ін'єкцій, 5 флаконів з порошком і 5 ампул з розчинником по 5 мл у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці серій 171075/169050. Виробником ліків є "Біомедіка Фоскама Груп С.п.А.", Італія.
Тимчасову заборону на "Адециклол" встановили через зупинення дії Висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.
Ліки використовуються при внутрішньопечінковому холестазі у дорослих, у вагітних та при депресивних синдромах.
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