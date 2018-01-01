В Україні заборонили ліки від гастриту та виразки





Таке рішення відомство прийняло у середу, 12 грудня, - пише



Читайте також: В Україні заборонили ще три препарати від високого тиску через речовину, яка викликає рак



Мова йде про "Пантекс", порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій по 40 мг; 10 флаконів з порошком у картонній упаковці серії К-301. Виробником ліків є "Генфарма Лабораторіо, Ес.Ел.", Іспанія.



Заборону встановили через анулювання Висновку щодо дотримання відповідних умов виробництва ліків.



Під заборону потрапив препарат "Адециклол" порошок 400 мг/5 мл та розчинник для розчину для ін'єкцій, 5 флаконів з порошком і 5 ампул з розчинником по 5 мл у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці серій 171075/169050. Виробником ліків є "Біомедіка Фоскама Груп С.п.А.", Італія.



Тимчасову заборону на "Адециклол" встановили через зупинення дії Висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.



Ліки використовуються при внутрішньопечінковому холестазі у дорослих, у вагітних та при депресивних синдромах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну з серій ліків від гастриту та виразки "Пантекс".Таке рішення відомство прийняло у середу, 12 грудня, - пише канал 24 Читайте також: В Україні заборонили ще три препарати від високого тиску через речовину, яка викликає ракМова йде про "Пантекс", порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій по 40 мг; 10 флаконів з порошком у картонній упаковці серії К-301. Виробником ліків є "Генфарма Лабораторіо, Ес.Ел.", Іспанія.Заборону встановили через анулювання Висновку щодо дотримання відповідних умов виробництва ліків.Під заборону потрапив препарат "Адециклол" порошок 400 мг/5 мл та розчинник для розчину для ін'єкцій, 5 флаконів з порошком і 5 ампул з розчинником по 5 мл у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці серій 171075/169050. Виробником ліків є "Біомедіка Фоскама Груп С.п.А.", Італія.Тимчасову заборону на "Адециклол" встановили через зупинення дії Висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.Ліки використовуються при внутрішньопечінковому холестазі у дорослих, у вагітних та при депресивних синдромах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію