Волинь отримає майже 12 мільйонів на будівництво футбольних полів
Сьогодні, 14:47
До кінця року Волинь отримає 11,6 мільйона гривень на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям.
Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.
Керівник головного управління Державної казначейської служби Михайло-Мирослав Леміщак розповів, що незабаром в область надійдуть гроші на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям. Освоїти кошти мають намір упродовж двох років.
«Однак їх використання має певні умови: 50 % коштів на будівництво полів має бути за рахунок співфінансування з місцевих бюджетів», – зауважив він.
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Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.
Керівник головного управління Державної казначейської служби Михайло-Мирослав Леміщак розповів, що незабаром в область надійдуть гроші на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям. Освоїти кошти мають намір упродовж двох років.
«Однак їх використання має певні умови: 50 % коштів на будівництво полів має бути за рахунок співфінансування з місцевих бюджетів», – зауважив він.
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