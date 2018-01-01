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Волинь отримає майже 12 мільйонів на будівництво футбольних полів

Волинь отримає майже 12 мільйонів на будівництво футбольних полів
До кінця року Волинь отримає 11,6 мільйона гривень на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям.

Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.

Керівник головного управління Державної казначейської служби Михайло-Мирослав Леміщак розповів, що незабаром в область надійдуть гроші на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям. Освоїти кошти мають намір упродовж двох років.

«Однак їх використання має певні умови: 50 % коштів на будівництво полів має бути за рахунок співфінансування з місцевих бюджетів», – зауважив він.

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Теги: футбольне поле, Волинь, бюджет
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