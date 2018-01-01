Волинь отримає майже 12 мільйонів на будівництво футбольних полів

До кінця року Волинь отримає 11,6 мільйона гривень на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям.Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.Керівник головного управління Державної казначейської службирозповів, що незабаром в область надійдуть гроші на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям. Освоїти кошти мають намір упродовж двох років.«Однак їх використання має певні умови: 50 % коштів на будівництво полів має бути за рахунок співфінансування з місцевих бюджетів», – зауважив він.