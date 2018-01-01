Що подарувати коханій на Новий рік: найкращі ідеї









Наполегливо рекомендуємо займатися пошуком подарунків на Новий рік 2019 заздалегідь, якщо ви хочете встигнути до початку святкування.



ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ

Якщо ваша кохана обожнює ювелірні вироби – можете зупиняти свій вибір на них. Такі подарунки, як правило, універсальні та сподобаються кожній представниці прекрасної половини людства. Втім, щоб не виникло проблем із подарунком, уважно придивіться, що саме носить ваша дівчина: срібло чи золото; віддає перевагу масивним прикрасам чи мінімалістичним кулонам. Якщо ж ви плануєте зробити їй пропозицію – новорічна ніч буде найкращим моментом для цього.



ПАРФУМЕРІЯ ТА КОСМЕТИКА

Безпрограшним варіантом для вас буде сертифікат на здійснення покупки. Такий варіант дозволить не прогадати з вибором подарунка. Але будьте готовими, що не всім дівчатам припаде такий варіант до вподоби, адже він може свідчити про те, що ви зовсім її не знаєте. До слова, можна скористатися "підказкою подруги", яка точно знає, про що мріє ваша кохана.



ЛІТЕРАТУРА

Немає кращого подарунка, аніж книга. Це може бути як тематична література, яка допоможе вашій коханій у розвитку власної справи, так і художня література. До слова, не даруйте книги рецептів. Такий варіант може не припасти до душі вашій обраниці.



ТЕХНІКА ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА СОБОЮ

Ще ніколи фен або випрямлювач для волосся не був зайвим. Навіть, якщо ваша дівчина не захоплюється вкладанням волосся, іноді бувають такі випадки, коли без таких пристроїв просто не обійтись.



СКРЕТЧ-КАРТА СВІТУ

Такий подарунок не лише буде нагадувати про усі країни, де ви бували, а й послужить своєрідним нагадуванням, що пора вирушати в мандри.



СУМКА-БАНАНКА

Цей аксесуар сподобається кожній дівчині, адже він дозволяє вивільнити руки без потреби носити сумку або рюкзак. Причому, їх асортимент на ринку настільки широкий, що можна буде вибрати ідеальний колір і фасон, який припаде до душі вашій коханій.



ЯСКРАВІ ШКАРПЕТОЧКИ

Запам'ятайте! Шкарпеток багато не буває. Особливо, якщо мова йде про милі та яскраві шкарпетки, які підкреслять стиль та образ. До слова, віддайте перевагу високим і теплим шкарпеткам. Зима, все-таки...



СПОКУСЛИВА СПІДНЯ БІЛИЗНА

Цей подарунок з натяком варто дарувати лише в тому випадку, якщо у вас уже був інтим. Якщо ваші стосунки перебувають у цукерково-букетному періоді, цей подарунок може стати не вельми доречним натяком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новорічні свята асоціюються у нас не лише зі святковим столом, а й ялинкою та подарунками, залишеними під нею. Радіо МАКСИМУМ зібрало підбірку ідеальних подарунків, які не залишать байдужою жодну дівчину та жінку.Наполегливо рекомендуємо займатися пошуком подарунків на Новий рік 2019 заздалегідь, якщо ви хочете встигнути до початку святкування.Якщо ваша кохана обожнює ювелірні вироби – можете зупиняти свій вибір на них. Такі подарунки, як правило, універсальні та сподобаються кожній представниці прекрасної половини людства. Втім, щоб не виникло проблем із подарунком, уважно придивіться, що саме носить ваша дівчина: срібло чи золото; віддає перевагу масивним прикрасам чи мінімалістичним кулонам. Якщо ж ви плануєте зробити їй пропозицію – новорічна ніч буде найкращим моментом для цього.Безпрограшним варіантом для вас буде сертифікат на здійснення покупки. Такий варіант дозволить не прогадати з вибором подарунка. Але будьте готовими, що не всім дівчатам припаде такий варіант до вподоби, адже він може свідчити про те, що ви зовсім її не знаєте. До слова, можна скористатися "підказкою подруги", яка точно знає, про що мріє ваша кохана.Немає кращого подарунка, аніж книга. Це може бути як тематична література, яка допоможе вашій коханій у розвитку власної справи, так і художня література. До слова, не даруйте книги рецептів. Такий варіант може не припасти до душі вашій обраниці.Ще ніколи фен або випрямлювач для волосся не був зайвим. Навіть, якщо ваша дівчина не захоплюється вкладанням волосся, іноді бувають такі випадки, коли без таких пристроїв просто не обійтись.Такий подарунок не лише буде нагадувати про усі країни, де ви бували, а й послужить своєрідним нагадуванням, що пора вирушати в мандри.Цей аксесуар сподобається кожній дівчині, адже він дозволяє вивільнити руки без потреби носити сумку або рюкзак. Причому, їх асортимент на ринку настільки широкий, що можна буде вибрати ідеальний колір і фасон, який припаде до душі вашій коханій.Запам'ятайте! Шкарпеток багато не буває. Особливо, якщо мова йде про милі та яскраві шкарпетки, які підкреслять стиль та образ. До слова, віддайте перевагу високим і теплим шкарпеткам. Зима, все-таки...Цей подарунок з натяком варто дарувати лише в тому випадку, якщо у вас уже був інтим. Якщо ваші стосунки перебувають у цукерково-букетному періоді, цей подарунок може стати не вельми доречним натяком.

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