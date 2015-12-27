На Волині не використали понад 55 мільйонів гривень

Станом на 1 грудня на Волині місцеві бюджети не освоїли понад 55 мільйонів гривень, які у разі невикористання доведеться повернути у держбюджет.Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.Директор департаменту фінансіврозповів, що на рахунках місцевих бюджетів лишаються невикористаними 543 мільйони гривень субвенції з державного бюджету.«Ця сума велика, але туди входять медична, освітня, на розвиток і утримання доріг та деякі інші субвенції, які залишаються перехідними на наступний рік», - сказав він.Натомість кошти, наприклад, на формування інфраструктури ОТГ, забезпечення проекту «Нова українська школа», придбання житла для дітей-сиріт, відшкодування вартості лікарських засобів, забезпечення швидкої медичної допомоги, доведеться повернути. Таких коштів до кінця року буде понад 55 мільйонів гривень.Найбільших обсяг невикористаних коштів – 26 мільйонів гривень – на формування інфраструктури громад, на «Нову українську школу» - 8,3 мільйона, на придбання житла для дітей-сиріт – 6,8 мільйона.Відтак, Ігор Никитюк закликав витратити гроші до кінця року на всі заплановані потреби.Голова ОДАпоцікавився, чому, зокрема, Луківська громада освоїла лише 3 % коштів.«Ми двічі проводили тендери, адже там зареєструвалися лише по одному учаснику на постачання техніки. Тепер ми працюємо напряму. Єдине, що вони до кінця не можуть сформувати лот. Думаю, до кінця тижня ми отримаємо всю техніку», - відповів голова ОТГОчільник Волині закликав не замовчувати проблеми і якомога швидше освоїти залишкові кошти.