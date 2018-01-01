Хочу, щоб кожен гість Луцька мріяв тут жити, – Андрій Покровський





Своїм баченням він поділився в ефірі 12 каналу, звітуючи про свою депутатську та громадську діяльність за 2018 рік, – пише



Найголовнішим та принциповим рішенням політик назвав розширення Луцька.



«Ми повинні об’єднуватися з прилеглими селами та вже створеними об’єднаними територіальними громадами для того, щоб отримати майданчик, території та потенціал для реалізації багатьох всіх подальших завдань», – сказав депутат.



Андрій Покровський зазначив, що такими завданнями будуть: створення інвестиційного клімату, залучення зовнішнього та втримання внутрішнього капіталів.



«Місто повинно бути комфортним для місцевих та гостей. Кожен, хто приїде сюди, повинен сказати: «Я хочу жити у Луцьку», – резюмував політик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської ради та засновник Громадянського Руху «Свідомі» Андрій Покровський розповів, що робив би у першу чергу, якби став Луцьким міським головою.Своїм баченням він поділився в ефірі 12 каналу, звітуючи про свою депутатську та громадську діяльність за 2018 рік, – пише Конкурент Найголовнішим та принциповим рішенням політик назвав розширення Луцька.«Ми повинні об’єднуватися з прилеглими селами та вже створеними об’єднаними територіальними громадами для того, щоб отримати майданчик, території та потенціал для реалізації багатьох всіх подальших завдань», – сказав депутат.Андрій Покровський зазначив, що такими завданнями будуть: створення інвестиційного клімату, залучення зовнішнього та втримання внутрішнього капіталів.«Місто повинно бути комфортним для місцевих та гостей. Кожен, хто приїде сюди, повинен сказати: «Я хочу жити у Луцьку», – резюмував політик.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію