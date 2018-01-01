Хочу, щоб кожен гість Луцька мріяв тут жити, – Андрій Покровський
Сьогодні, 15:20
Депутат Луцької міської ради та засновник Громадянського Руху «Свідомі» Андрій Покровський розповів, що робив би у першу чергу, якби став Луцьким міським головою.
Своїм баченням він поділився в ефірі 12 каналу, звітуючи про свою депутатську та громадську діяльність за 2018 рік, – пише Конкурент.
Найголовнішим та принциповим рішенням політик назвав розширення Луцька.
«Ми повинні об’єднуватися з прилеглими селами та вже створеними об’єднаними територіальними громадами для того, щоб отримати майданчик, території та потенціал для реалізації багатьох всіх подальших завдань», – сказав депутат.
Андрій Покровський зазначив, що такими завданнями будуть: створення інвестиційного клімату, залучення зовнішнього та втримання внутрішнього капіталів.
«Місто повинно бути комфортним для місцевих та гостей. Кожен, хто приїде сюди, повинен сказати: «Я хочу жити у Луцьку», – резюмував політик.
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Своїм баченням він поділився в ефірі 12 каналу, звітуючи про свою депутатську та громадську діяльність за 2018 рік, – пише Конкурент.
Найголовнішим та принциповим рішенням політик назвав розширення Луцька.
«Ми повинні об’єднуватися з прилеглими селами та вже створеними об’єднаними територіальними громадами для того, щоб отримати майданчик, території та потенціал для реалізації багатьох всіх подальших завдань», – сказав депутат.
Андрій Покровський зазначив, що такими завданнями будуть: створення інвестиційного клімату, залучення зовнішнього та втримання внутрішнього капіталів.
«Місто повинно бути комфортним для місцевих та гостей. Кожен, хто приїде сюди, повинен сказати: «Я хочу жити у Луцьку», – резюмував політик.
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