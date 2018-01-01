MONATIK став новим тренером шоу «Голос країни»





Сьогодні вранці в студії "Сніданку з 1+1" телеглядачам стало відомо ім’я наступного тренера дев’ятого сезону "Голосу країни", - пише



Ним став MONATIK, популярний співак, улюблений тренер проекту "Голос. Діти", чия підопічна Данелія Тулешова минулого року здобула перемогу.



"Поки що я можу лише здогадуватися, що таке дорослий "Голос". Адже все, що я робив, це збирав чутки про нього. В мене є практика роботи з дітьми в ролі тренера, але мені надзвичайно цікаво, як працювати з дорослими талантами, які ще не стали артистами, які ще не спалахнули. Але оскільки я звик по життю чуткам не вірити і перевіряти все особисто, дуже чекаю початку проекта", - прокоментував MONATIK.



Артист поділився своїми планами на перемогу у дорослому проекті, а також показав перші кадри нового проморолику, який скоро з’явиться в ефірі каналу "1+1".



"Це надзвичайний проект, в якому ніколи не знаєш, що на тебе чекає. Саме тому він мені й подобається. Я чекатиму своїх людей. Людей, які зможуть зачепити мене своїм талантом і співом", - розповів співак.



Нагадаємо, раніше стало відомо, що тренерами нового сезону стануть шоумен Потап та співачка Тіна Кароль. Тренери передають один одному музичну естафету, наспівуючи пісні своїх конкурентів під час підготовки до боротьби за перемогу, тим самим даючи підказки, хто може стати наступним.



Та чи вдасться MONATIK передати свою естафету, і хто її прийме, телеглядачам стане відомо вже найближчим часом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Улюблений тренер проекту "Голос. Діти" Дмитро Монатік, який родом з Луцька, з'явиться у дорослому "Голосі".Сьогодні вранці в студії "Сніданку з 1+1" телеглядачам стало відомо ім’я наступного тренера дев’ятого сезону "Голосу країни", - пише ТСН Ним став MONATIK, популярний співак, улюблений тренер проекту "Голос. Діти", чия підопічнаминулого року здобула перемогу."Поки що я можу лише здогадуватися, що таке дорослий "Голос". Адже все, що я робив, це збирав чутки про нього. В мене є практика роботи з дітьми в ролі тренера, але мені надзвичайно цікаво, як працювати з дорослими талантами, які ще не стали артистами, які ще не спалахнули. Але оскільки я звик по життю чуткам не вірити і перевіряти все особисто, дуже чекаю початку проекта", - прокоментував MONATIK.Артист поділився своїми планами на перемогу у дорослому проекті, а також показав перші кадри нового проморолику, який скоро з’явиться в ефірі каналу "1+1"."Це надзвичайний проект, в якому ніколи не знаєш, що на тебе чекає. Саме тому він мені й подобається. Я чекатиму своїх людей. Людей, які зможуть зачепити мене своїм талантом і співом", - розповів співак.Нагадаємо, раніше стало відомо, що тренерами нового сезону стануть шоумен Потап та співачка Тіна Кароль. Тренери передають один одному музичну естафету, наспівуючи пісні своїх конкурентів під час підготовки до боротьби за перемогу, тим самим даючи підказки, хто може стати наступним.Та чи вдасться MONATIK передати свою естафету, і хто її прийме, телеглядачам стане відомо вже найближчим часом.

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