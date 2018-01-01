Савченко попросив головного медика Волині пояснити «сумнівні» закупівлі

Олександр Савченко закликав пояснити мешканцям краю ситуацію, що склалася із закупівлями у галузі медицини.



Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.



За словами Олександра Савченка, учора на сайті облдержадміністрації розмістили інформацію про придбання 23 автомобілі Peugeot для сімейних лікарів.



«Я побачив 46 коментарів і жодного хорошого слова: ціни завищені, машини погані і таке інше», – обурився він.



Очільник краю зобов’язав Ігоря Ващенюка провести прес-конференцію і пояснити громаді ситуацію.



«Я не маю стосунку до ваших закупівель», – додав Савченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської ОДАзакликав пояснити мешканцям краю ситуацію, що склалася із закупівлями у галузі медицини.Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.За словами Олександра Савченка, учора на сайті облдержадміністрації розмістили інформацію про придбання 23 автомобілі Peugeot для сімейних лікарів.«Я побачив 46 коментарів і жодного хорошого слова: ціни завищені, машини погані і таке інше», – обурився він.Очільник краю зобов’язавпровести прес-конференцію і пояснити громаді ситуацію.«Я не маю стосунку до ваших закупівель», – додав Савченко.

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