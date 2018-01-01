Савченко попросив головного медика Волині пояснити «сумнівні» закупівлі
Сьогодні, 15:28
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко закликав пояснити мешканцям краю ситуацію, що склалася із закупівлями у галузі медицини.
Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.
За словами Олександра Савченка, учора на сайті облдержадміністрації розмістили інформацію про придбання 23 автомобілі Peugeot для сімейних лікарів.
«Я побачив 46 коментарів і жодного хорошого слова: ціни завищені, машини погані і таке інше», – обурився він.
Очільник краю зобов’язав Ігоря Ващенюка провести прес-конференцію і пояснити громаді ситуацію.
«Я не маю стосунку до ваших закупівель», – додав Савченко.
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Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.
За словами Олександра Савченка, учора на сайті облдержадміністрації розмістили інформацію про придбання 23 автомобілі Peugeot для сімейних лікарів.
«Я побачив 46 коментарів і жодного хорошого слова: ціни завищені, машини погані і таке інше», – обурився він.
Очільник краю зобов’язав Ігоря Ващенюка провести прес-конференцію і пояснити громаді ситуацію.
«Я не маю стосунку до ваших закупівель», – додав Савченко.
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