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Савченко попросив головного медика Волині пояснити «сумнівні» закупівлі

Савченко попросив головного медика Волині пояснити «сумнівні» закупівлі
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко закликав пояснити мешканцям краю ситуацію, що склалася із закупівлями у галузі медицини.

Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.

За словами Олександра Савченка, учора на сайті облдержадміністрації розмістили інформацію про придбання 23 автомобілі Peugeot для сімейних лікарів.

«Я побачив 46 коментарів і жодного хорошого слова: ціни завищені, машини погані і таке інше», – обурився він.

Очільник краю зобов’язав Ігоря Ващенюка провести прес-конференцію і пояснити громаді ситуацію.

«Я не маю стосунку до ваших закупівель», – додав Савченко.

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Теги: автомобіль, медик, Волинь
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