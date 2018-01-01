Люди не мають їхати 50 кілометрів за ліками, – голова Волинської ОДА

Голова Волинської ОДАзакликав розібратися з ситуацією, яка склалася у деяких районах області. Йдеться про неможливість волинянами придбати ліки через відсутність аптек.Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.Начальник управління охорони здоров’ярозповів, що за рік програмою «Доступні ліки» скористалися 200 тисяч волинян. На реалізацію програми витратили 26 мільйонів гривень.Олександр Савченко зауважив, що у деяких районах краю через певні причини закрилися аптечні пункти, тож люди не мають де придбати ліки.«Відкривайте кіоски, носіть ліки до будинків, викручуйтеся як хочете. Не може такого бути, щоб люди за 50 кілометрів їхали купувати ліки. У нас вже світло є мало не на кожному городі, а аптек немає. Хворі мають бути повністю забезпечені», - наголосив голова облдержадміністрації.