Люди не мають їхати 50 кілометрів за ліками, – голова Волинської ОДА
Сьогодні, 17:29
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко закликав розібратися з ситуацією, яка склалася у деяких районах області. Йдеться про неможливість волинянами придбати ліки через відсутність аптек.
Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.
Начальник управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк розповів, що за рік програмою «Доступні ліки» скористалися 200 тисяч волинян. На реалізацію програми витратили 26 мільйонів гривень.
Олександр Савченко зауважив, що у деяких районах краю через певні причини закрилися аптечні пункти, тож люди не мають де придбати ліки.
«Відкривайте кіоски, носіть ліки до будинків, викручуйтеся як хочете. Не може такого бути, щоб люди за 50 кілометрів їхали купувати ліки. У нас вже світло є мало не на кожному городі, а аптек немає. Хворі мають бути повністю забезпечені», - наголосив голова облдержадміністрації.
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Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.
Начальник управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк розповів, що за рік програмою «Доступні ліки» скористалися 200 тисяч волинян. На реалізацію програми витратили 26 мільйонів гривень.
Олександр Савченко зауважив, що у деяких районах краю через певні причини закрилися аптечні пункти, тож люди не мають де придбати ліки.
«Відкривайте кіоски, носіть ліки до будинків, викручуйтеся як хочете. Не може такого бути, щоб люди за 50 кілометрів їхали купувати ліки. У нас вже світло є мало не на кожному городі, а аптек немає. Хворі мають бути повністю забезпечені», - наголосив голова облдержадміністрації.
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Коментарі 2
Фармація пане "губернатор"давно комерційна,за винятком "корупційного"Волиньфармпостачу.Якщо їм вигідно, в селах мати аптечні кіоски,то будуть.А так "заганяйте"туди Півнюка,може послухає генерала.Може вже досить "гратись" в "совок",а почати працювати на громаду Волині.
В нас ще правда є Шейко(не ганарал),але фармацією керує "пристойно".Вкрав правда в угорців назву Гедеон Ріхтер (Волиньфарм),але то таке...вони ж не бачать цього в провінції.Може його в села Полісся.
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Люди не мають їхати 50 кілометрів за ліками, – голова Волинської ОДА
Сьогодні, 17:29
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