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У селі на Волині померло немовля

У селі на Волині померло немовля
У селі Купичів Турійського району померла 8-місячна дитина.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Володимир-Волинська місцева прокуратура здійснює процесуальне
керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за
фактом злісного невиконання 29-річною волинянкою обов’язків із догляду за дитиною (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 166 КК України).

Зазначають, що зранку 13 грудня 2018 року жінка поклала спати свого 8-місячного сина й невдовзі виявила його мертвим.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення причин та обставин смерті дитини.

Крім того, розпочато досудове розслідування також за фактом
неналежного виконання службових обов'язків посадовими особами служби у справах дітей Турійської районної державної адміністрації (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 137 КК України).

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Теги: прокуратура, смерть, Волинь
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