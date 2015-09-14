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Волинська майстриня виготовляє унікальні ляльки. ФОТО

Волинська майстриня виготовляє унікальні ляльки. ФОТО
Мешканка Каменя-Каширського Наталія Мицько майструє милі саморобні ляльки.

Наталія – фельдшер карети “швидкої” допомоги. Більше року тому вона захопилася виготовленням ляльок у стилі тільда і тепер створює казкових і цілком реальних персонажів, а ще декорації, різноманітні сувеніри, - пише газета Полісся.

Своїм кумедним виглядом вироби майстрині справді можуть підняти настрій, наповнити серце щастям.

"Тяга до створення подібних речей у мене з дитинства. Як і кожна дівчинка тоді дуже любила гратися ляльками, особливо шити їм одяг. Батьки серйозно не сприймали це захоплення. Їм, звісно, подобалося, казали “будеш модельєром”. А вийшло, що стала медиком. Однак, певне, десь глибоко всередині душі задатки до цієї справи дрімали, чекаючи слушного часу. Якось захотіла пошити іграшки для своїх донечок і так воно пішло. Нині помічаю, все більше отримую задоволення від майстрування ляльок. Для мене це своєрідна розрада, можливість відпочити опісля важкої роботи, відійти від того негативу", - ділиться спогадами Наталія.

Жінка розповідає, що зазвичай процес “народження” ляльки починається з придумування майбутнього образу, підбору тканин, елементів гардеробу.

"Скажу по правді, зробити ляльку – складне завдання. Виготовлення навіть найпростішої займає кілька днів. Це при умові, що в тебе є тканини, волосся, інші матеріали. А ще ж викрійку слід підігнати, щоб візуально була схожа. Коли чогось бракує, якоїсь тканини, шукаю в місцевих магазинах, або замовляю. З тим взагалі виникають кумедні ситуації. От прихожу за тканинами до магазину, продавці допитуються мене, для чого вони потрібні. Відповідаю: для ляльки. Тож дивляться на тебе, як на дивака. Але наступного разу вже знаючи, чим займаюсь, чекають, поки підберу", – мовить далі.

Хобі Наталії підтримують також чоловік і двоє донечок, які підкидають ідеї.

"Влаштовуємо своєрідні творчі вечори. Старша донька Ангеліна має хист до малювання, тому часто придумує ескізи іграшок, або каже, як робити, молодшій – Златі подобається напихати синтипон у ляльки. Чоловік Олег підсобляє з тим, що мені важко зробити, до прикладу, займається розробкою каркасу, моделює на комп’ютері викройки. Сімейна справа виходить. Дітям приємно біля нас бути, допомагати", – розповідає мисткиня.

Сьогодні ця справа приносить жінці не лише втіху, а й певний прибуток. Кумедні сувеніри замовляють як волиняни, так і за кордоном. Останнім часом люди просять зробити іграшки за малюнками їхніх дітей, або втілити образ колеги.

Волинська майстриня виготовляє унікальні ляльки. ФОТО
Волинська майстриня виготовляє унікальні ляльки. ФОТО
Волинська майстриня виготовляє унікальні ляльки. ФОТО
Волинська майстриня виготовляє унікальні ляльки. ФОТО

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Теги: майстриня, ляльки, Волинь
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