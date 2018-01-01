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Луцьк для лучан: чи мають міські блага бути доступними для навколишніх сіл

Луцьк для лучан: чи мають міські блага бути доступними для навколишніх сіл
Чи повинні батьки без луцької прописки платити за навчання дітей у Луцьку? Чи варто забороняти приміським маршруткам з їздити центром міста?

Якими благами користуються мешканці навколишніх громад в обласному центрі та чи повинен Луцьк бути лише для лучан дивіться у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE цієї п’ятниці, 14 грудня, о 17:35 на ТК «UA:Волинь». А також 9 грудня о 19:00.

У дискусії візьмуть участь депутат Луцької міської ради Андрій Козюра та голова Підгайцівської сільської ради Юрій Семенюк.

Луцьк для лучан: чи мають міські блага бути доступними для навколишніх сіл

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Теги: Протилежний погляд LIVE
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