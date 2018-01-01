Луцьк для лучан: чи мають міські блага бути доступними для навколишніх сіл
Сьогодні, 20:00
Чи повинні батьки без луцької прописки платити за навчання дітей у Луцьку? Чи варто забороняти приміським маршруткам з їздити центром міста?
Якими благами користуються мешканці навколишніх громад в обласному центрі та чи повинен Луцьк бути лише для лучан дивіться у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE цієї п’ятниці, 14 грудня, о 17:35 на ТК «UA:Волинь». А також 9 грудня о 19:00.
У дискусії візьмуть участь депутат Луцької міської ради Андрій Козюра та голова Підгайцівської сільської ради Юрій Семенюк.
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Якими благами користуються мешканці навколишніх громад в обласному центрі та чи повинен Луцьк бути лише для лучан дивіться у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE цієї п’ятниці, 14 грудня, о 17:35 на ТК «UA:Волинь». А також 9 грудня о 19:00.
У дискусії візьмуть участь депутат Луцької міської ради Андрій Козюра та голова Підгайцівської сільської ради Юрій Семенюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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