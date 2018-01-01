Сміття, бруд і гори мотлоху: на Волині копи розбиралися з горе-матір'ю. ФОТО

В Іваничівському районі поліцейські навідалися до сім'ї, яка живе в антисанітарних умовах.Про це повідомила начальник сектору ювенальної превенції ГУНП в області"З метою посилення контролю щодо осіб, які вчиняють насильство в сім’ї відносно дітей та захисту прав і законних інтересів дітей, старшим інспектором з ювенальної превенції Іваничівського відділення поліціїспільно з працівниками служби у справах дітей Іваничівської РДА, працівниками соціальних служб відвідано одну із сімей, яка проживає на території обслуговування Іваничівського району", - йдеться у повідомленні.Ця сім’я перебуває на обліку служби у справах дітей Іваничівської РДА як сім’я, що опинилась в складних життєвих обставинах. На момент перевірки в будинку був безлад та антисанітарія.З матір’ю провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому."Відповідно до чинного законодавства матір притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.184 КУпАП", - йдеться у повідомленні.