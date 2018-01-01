вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сміття, бруд і гори мотлоху: на Волині копи розбиралися з горе-матір'ю. ФОТО

Сміття, бруд і гори мотлоху: на Волині копи розбиралися з горе-матір'ю. ФОТО
В Іваничівському районі поліцейські навідалися до сім'ї, яка живе в антисанітарних умовах.

Про це повідомила начальник сектору ювенальної превенції ГУНП в області Інна Остапович.

"З метою посилення контролю щодо осіб, які вчиняють насильство в сім’ї відносно дітей та захисту прав і законних інтересів дітей, старшим інспектором з ювенальної превенції Іваничівського відділення поліції Анастасією Гушинець спільно з працівниками служби у справах дітей Іваничівської РДА, працівниками соціальних служб відвідано одну із сімей, яка проживає на території обслуговування Іваничівського району", - йдеться у повідомленні.

Ця сім’я перебуває на обліку служби у справах дітей Іваничівської РДА як сім’я, що опинилась в складних життєвих обставинах. На момент перевірки в будинку був безлад та антисанітарія.

З матір’ю провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

"Відповідно до чинного законодавства матір притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.184 КУпАП", - йдеться у повідомленні.

Сміття, бруд і гори мотлоху: на Волині копи розбиралися з горе-матір'ю. ФОТО
Сміття, бруд і гори мотлоху: на Волині копи розбиралися з горе-матір'ю. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сміття, бруд і гори мотлоху: на Волині копи розбиралися з горе-матір'ю. ФОТО
Сьогодні, 17:09
Волиняни можуть придбати Volkswagen на особливих кредитних умовах від ПриватБанку*
Сьогодні, 17:00
В Україні почалася епідемія грипу
Сьогодні, 16:52
За сепаратистські дописи в мережі судили лучанина
Сьогодні, 16:45
Волинська майстриня виготовляє унікальні ляльки. ФОТО
Сьогодні, 16:17
Схожі новини
На Волині нагородили двох хлопців, які допомогли упіймати злодія На Волині нагородили двох хлопців, які допомогли упіймати злодія
14 листопад, 13:23
Луцьким школярам показали, як працюють вибухотехніки. ФОТО Луцьким школярам показали, як працюють вибухотехніки. ФОТО
07 листопад, 17:33
П'яні канікули: у луцькому парку «відкачували» групу дітей. ВІДЕО П'яні канікули: у луцькому парку «відкачували» групу дітей. ВІДЕО
31 жовтень, 19:09
Педофіл ганявся за дітьми з ножем і молотком Педофіл ганявся за дітьми з ножем і молотком
15 жовтень, 20:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сміття, бруд і гори мотлоху: на Волині копи розбиралися з горе-матір'ю. ФОТО
Сьогодні, 17:09
 0
Волиняни можуть придбати Volkswagen на особливих кредитних умовах від ПриватБанку*
Сьогодні, 17:00
 0
В Україні почалася епідемія грипу
Сьогодні, 16:52
 0
За сепаратистські дописи в мережі судили лучанина
Сьогодні, 16:45
 0
Волинська майстриня виготовляє унікальні ляльки. ФОТО
Сьогодні, 16:17
 0
Медіа
відео
1/8