Сміття, бруд і гори мотлоху: на Волині копи розбиралися з горе-матір'ю. ФОТО
Сьогодні, 17:09
В Іваничівському районі поліцейські навідалися до сім'ї, яка живе в антисанітарних умовах.
Про це повідомила начальник сектору ювенальної превенції ГУНП в області Інна Остапович.
"З метою посилення контролю щодо осіб, які вчиняють насильство в сім’ї відносно дітей та захисту прав і законних інтересів дітей, старшим інспектором з ювенальної превенції Іваничівського відділення поліції Анастасією Гушинець спільно з працівниками служби у справах дітей Іваничівської РДА, працівниками соціальних служб відвідано одну із сімей, яка проживає на території обслуговування Іваничівського району", - йдеться у повідомленні.
Ця сім’я перебуває на обліку служби у справах дітей Іваничівської РДА як сім’я, що опинилась в складних життєвих обставинах. На момент перевірки в будинку був безлад та антисанітарія.
З матір’ю провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.
"Відповідно до чинного законодавства матір притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.184 КУпАП", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомила начальник сектору ювенальної превенції ГУНП в області Інна Остапович.
"З метою посилення контролю щодо осіб, які вчиняють насильство в сім’ї відносно дітей та захисту прав і законних інтересів дітей, старшим інспектором з ювенальної превенції Іваничівського відділення поліції Анастасією Гушинець спільно з працівниками служби у справах дітей Іваничівської РДА, працівниками соціальних служб відвідано одну із сімей, яка проживає на території обслуговування Іваничівського району", - йдеться у повідомленні.
Ця сім’я перебуває на обліку служби у справах дітей Іваничівської РДА як сім’я, що опинилась в складних життєвих обставинах. На момент перевірки в будинку був безлад та антисанітарія.
З матір’ю провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.
"Відповідно до чинного законодавства матір притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.184 КУпАП", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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