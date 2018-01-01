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20-річного хлопця, який скоїв грабіж у Луцьку, знайшли на Одещині

20-річного хлопця, який скоїв грабіж у Луцьку, знайшли на Одещині
В Білгороді-Дністровському поліцейські затримали чоловіка, якого за вчинення грабежу, розшукували поліцейські із Луцька.

Зазначається, що в серпні цього року 20-річний хлопець скоїв грабіж у Луцьку, - інформує Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області.

Після того, як чоловікові повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст.186 (грабіж) КК України, він почав переховуватися від органів досудового розслідування, через що і був оголошений у розшук.

Поліцейські встановили його місцезнаходження та затримали. Правопорушника передали коллегам з Волині для проведення подальших слідчих дій.


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Теги: грабіжник, Луцьк
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