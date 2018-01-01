20-річного хлопця, який скоїв грабіж у Луцьку, знайшли на Одещині

В Білгороді-Дністровському поліцейські затримали чоловіка, якого за вчинення грабежу, розшукували поліцейські із Луцька.Зазначається, що в серпні цього року 20-річний хлопець скоїв грабіж у Луцьку, - інформує Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області.Після того, як чоловікові повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст.186 (грабіж) КК України, він почав переховуватися від органів досудового розслідування, через що і був оголошений у розшук.Поліцейські встановили його місцезнаходження та затримали. Правопорушника передали коллегам з Волині для проведення подальших слідчих дій.