У Ковелі зріжуть півтори сотні дерев
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У Ковелі зріжуть півтори сотні дерев.
13 грудня, на засіданні виконавчого комітету Ковельської міської ради одноголосно прийняли рішення про знесення на території міста 146 дерев, - пише Район.Ковель.
Найбільше зелених насаджень зріжуть в лісосмузі в районі вулиці Південна, біля будинку № 87 на вулиці Володимирській, на території школи № 8, в парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, вздовж земляного полотна залізниці на вулиці Тимошенка та уздовж вулиці Ярослава Мудрого.
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13 грудня, на засіданні виконавчого комітету Ковельської міської ради одноголосно прийняли рішення про знесення на території міста 146 дерев, - пише Район.Ковель.
Найбільше зелених насаджень зріжуть в лісосмузі в районі вулиці Південна, біля будинку № 87 на вулиці Володимирській, на території школи № 8, в парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, вздовж земляного полотна залізниці на вулиці Тимошенка та уздовж вулиці Ярослава Мудрого.
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