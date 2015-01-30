У Ковелі зріжуть півтори сотні дерев





13 грудня, на засіданні виконавчого комітету Ковельської міської ради одноголосно прийняли рішення про знесення на території міста 146 дерев, - пише



Найбільше зелених насаджень зріжуть в лісосмузі в районі вулиці Південна, біля будинку № 87 на вулиці Володимирській, на території школи № 8, в парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, вздовж земляного полотна залізниці на вулиці Тимошенка та уздовж вулиці Ярослава Мудрого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі зріжуть півтори сотні дерев.13 грудня, на засіданні виконавчого комітету Ковельської міської ради одноголосно прийняли рішення про знесення на території міста 146 дерев, - пише Район.Ковель Найбільше зелених насаджень зріжуть в лісосмузі в районі вулиці Південна, біля будинку № 87 на вулиці Володимирській, на території школи № 8, в парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, вздовж земляного полотна залізниці на вулиці Тимошенка та уздовж вулиці Ярослава Мудрого.

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