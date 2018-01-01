У Володимирі відбулося перше засідання Ради регіонального розвитку

Понад дві сотні представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськості району зібралися 13 грудня на перше засідання Ради регіонального розвитку Володимирщини.Про це повідомили у Володимир-Волинській РДА.Варто нагадати, що 12 листопада, у Києві відбулося сьоме засідання Ради регіонального розвитку країни, де Президент України Петро Порошенко озвучив головне завдання – сформувати перспективні плани розвитку регіонів.А уже наприкінці листопада відбулося засідання Волинської Ради регіонального розвитку, де голова облдержадміністраціїохарактеризував основні показники розвитку і досягнень області за 2015 – 2018 роки та окреслив перспективи розвитку Волині на 2019 – 2021 роки.Сьогоднішню ж зустріч очолила голова Володимир-Волинської районної державної адміністраціїУ своєму виступі вона акцентував увагу на основних соціально-економічних показниках та головних досягненнях розвитку району, озвучила перелік об’єктів, які були здані в експлуатацію впродовж 2015-2018 років, підсумувала проведену роботу із впровадження ключових реформ, ініційованих Президентом України Петром Порошенком, проаналізувала перспективи розвитку територій району та окреслила основні завдання на період 2019-2021 років, підкріплюючи сказане презентаційним матеріалом.Обговорювалися і питання реформи адміністративно-територіального устрою.Про новий регіональний простір розповів присутнім директор Волинського Центру розвитку місцевого самоврядуванняОпісля, історіями успіху та майбутніми перспективами ділилися голови об’єднаних територіальних громадтаЗнаковим, як зауважила голова райдержадміністрації Наталія Василець, є те, що перше засідання Ради регіонального розвитку нашого краю район проводить спільно із містом.Зокрема, перший заступник Володимир-Волинського міського головипрезентував здобутки та перспективи розвитку княжого граду в умовах децентралізацій них процесів, а начальник управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради– здобутки міста у галузі освіти.Зважаючи на важливу роль підприємств для розвитку регіону, перед присутніми виступив фінансовий директор ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», презентувавши бренд здорової курятини «Епікур»."На завершення Наталія Володимирівна подякувала всім за роботу та наголосила, що реформи, які проводяться в нашій країні, не мають зворотності. А ті перші успіхи, які ми спостерігаємо в умовах проведення децентралізації, доводять, що ми йдемо правильним шляхом", - йдеться у повідомленні.