Луцьк може стати молодіжною столицею України





Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



Крім Луцька, до фіналу потрапили такі міста як: Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Кремечук, Маріуполь, Одеса, Тернопіль, Харків, Хмельницький та Чернігів.



"Фінал конкурсу відбудеться 21 грудня, саме тоді міста презентуватимуть свої здобутки та ми нарешті дізнаємось, яке ж місто стане наступною Молодіжною столицею!" - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк потрапив у десятку фіналістів національного конкурсу Молодіжна столиця України.Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Крім Луцька, до фіналу потрапили такі міста як: Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Кремечук, Маріуполь, Одеса, Тернопіль, Харків, Хмельницький та Чернігів."Фінал конкурсу відбудеться 21 грудня, саме тоді міста презентуватимуть свої здобутки та ми нарешті дізнаємось, яке ж місто стане наступною Молодіжною столицею!" - йдеться у повідомленні.

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