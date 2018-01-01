Луцьк може стати молодіжною столицею України
Сьогодні, 19:13
Луцьк потрапив у десятку фіналістів національного конкурсу Молодіжна столиця України.
Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Крім Луцька, до фіналу потрапили такі міста як: Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Кремечук, Маріуполь, Одеса, Тернопіль, Харків, Хмельницький та Чернігів.
"Фінал конкурсу відбудеться 21 грудня, саме тоді міста презентуватимуть свої здобутки та ми нарешті дізнаємось, яке ж місто стане наступною Молодіжною столицею!" - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Крім Луцька, до фіналу потрапили такі міста як: Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Кремечук, Маріуполь, Одеса, Тернопіль, Харків, Хмельницький та Чернігів.
"Фінал конкурсу відбудеться 21 грудня, саме тоді міста презентуватимуть свої здобутки та ми нарешті дізнаємось, яке ж місто стане наступною Молодіжною столицею!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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