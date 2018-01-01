The Hardkiss приїдуть з концертом до Луцька
Сьогодні, 19:47
У Луцьку виступить гурт The Hardkiss.
Концерт відбудеться 13 березня 2019 року о 19:00 в розважальному центрі "Промінь".
"Ми так любимо поєднувати непоєднуване. У текстах і заголовках ми намагаємося шукати такі образи, які б говорили самі за себе. "Залізна ластівка" — це і жива істота, птаха, і космічний корабель, який тримає чіткий курс. Легкість і свободу ми поєднали зі сміливістю тасилою", — розповіла фронтвумен гурту Юлія Саніна.
Новий альбом гурту Юлія Саніна порівнює з цілісним коконом, у якому панує своя атмосфера. Лірика стане інтимнішою, звучання треків більш електронним, а більша частина матеріалу буде українською. Серед нових пісень кожен знайде історію про себе і для себе.
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Концерт відбудеться 13 березня 2019 року о 19:00 в розважальному центрі "Промінь".
"Ми так любимо поєднувати непоєднуване. У текстах і заголовках ми намагаємося шукати такі образи, які б говорили самі за себе. "Залізна ластівка" — це і жива істота, птаха, і космічний корабель, який тримає чіткий курс. Легкість і свободу ми поєднали зі сміливістю тасилою", — розповіла фронтвумен гурту Юлія Саніна.
Новий альбом гурту Юлія Саніна порівнює з цілісним коконом, у якому панує своя атмосфера. Лірика стане інтимнішою, звучання треків більш електронним, а більша частина матеріалу буде українською. Серед нових пісень кожен знайде історію про себе і для себе.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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