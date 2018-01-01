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The Hardkiss приїдуть з концертом до Луцька

The Hardkiss приїдуть з концертом до Луцька
У Луцьку виступить гурт The Hardkiss.

Концерт відбудеться 13 березня 2019 року о 19:00 в розважальному центрі "Промінь".

"Ми так любимо поєднувати непоєднуване. У текстах і заголовках ми намагаємося шукати такі образи, які б говорили самі за себе. "Залізна ластівка" — це і жива істота, птаха, і космічний корабель, який тримає чіткий курс. Легкість і свободу ми поєднали зі сміливістю тасилою", — розповіла фронтвумен гурту Юлія Саніна.

Новий альбом гурту Юлія Саніна порівнює з цілісним коконом, у якому панує своя атмосфера. Лірика стане інтимнішою, звучання треків більш електронним, а більша частина матеріалу буде українською. Серед нових пісень кожен знайде історію про себе і для себе.

The Hardkiss приїдуть з концертом до Луцька

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Теги: анонс, концерт, музика
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