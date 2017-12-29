Фотограф показав засніжений Луцьк
Сьогодні, 20:53
Відомий волинський фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини із засніженим Луцьком.
Фотографіями він поділився на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Сьоогодні, 13 грудня, у Луцьку істотно сніжило. Місцевий фотограф Віктор Чухрай поділився світлинами із засніженим обласним центром Волині.
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Фотографіями він поділився на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Сьоогодні, 13 грудня, у Луцьку істотно сніжило. Місцевий фотограф Віктор Чухрай поділився світлинами із засніженим обласним центром Волині.
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