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Фотограф показав засніжений Луцьк

Фотограф показав засніжений Луцьк
Відомий волинський фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини із засніженим Луцьком.

Фотографіями він поділився на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Сьоогодні, 13 грудня, у Луцьку істотно сніжило. Місцевий фотограф Віктор Чухрай поділився світлинами із засніженим обласним центром Волині.

Фотограф показав засніжений Луцьк
Фотограф показав засніжений Луцьк
Фотограф показав засніжений Луцьк
Фотограф показав засніжений Луцьк
Фотограф показав засніжений Луцьк
Фотограф показав засніжений Луцьк
Фотограф показав засніжений Луцьк
Фотограф показав засніжений Луцьк
Фотограф показав засніжений Луцьк
Фотограф показав засніжений Луцьк
Фотограф показав засніжений Луцьк
Фотограф показав засніжений Луцьк
Фотограф показав засніжений Луцьк


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Теги: фотограф, Волинь, Віктор Чухрай
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