На Волині встановлюють пам’ятник Небесній Сотні та Героям АТО
Сьогодні, 21:20
У селищі Іваничі встановлюють пам’ятник героям, які віддали життя в зоні АТО та під час Революції Гідності.
Про це повідомляє Буг.
Монумент постане у парку селища, роботи із його спорудження виконує підрядна організація ТОВ «Волиньекобуд» та субпідрядники.
Загальна вартість проекту становить близько 800 тисяч гривень.
У районному бюджеті на встановлення пам’ятника виділили 539,8 тисячі гривень, ще частину коштів використали із субвенції, яка надійшла з держбюджету на соціально-економічний розвиток району, і з бюджетів територіальних громад Іваничівщини. Також до фінансування витрат залучили спонсорів та меценатів.
Як повідомляють в Іваничівській РДА, роботи планують завершити до весни наступного року.
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Про це повідомляє Буг.
Монумент постане у парку селища, роботи із його спорудження виконує підрядна організація ТОВ «Волиньекобуд» та субпідрядники.
Загальна вартість проекту становить близько 800 тисяч гривень.
У районному бюджеті на встановлення пам’ятника виділили 539,8 тисячі гривень, ще частину коштів використали із субвенції, яка надійшла з держбюджету на соціально-економічний розвиток району, і з бюджетів територіальних громад Іваничівщини. Також до фінансування витрат залучили спонсорів та меценатів.
Як повідомляють в Іваничівській РДА, роботи планують завершити до весни наступного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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