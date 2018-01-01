На Волині встановлюють пам’ятник Небесній Сотні та Героям АТО





Про це повідомляє



Монумент постане у парку селища, роботи із його спорудження виконує підрядна організація ТОВ «Волиньекобуд» та субпідрядники.



Загальна вартість проекту становить близько 800 тисяч гривень.



У районному бюджеті на встановлення пам’ятника виділили 539,8 тисячі гривень, ще частину коштів використали із субвенції, яка надійшла з держбюджету на соціально-економічний розвиток району, і з бюджетів територіальних громад Іваничівщини. Також до фінансування витрат залучили спонсорів та меценатів.



Як повідомляють в Іваничівській РДА, роботи планують завершити до весни наступного року.





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