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На Волині встановлюють пам’ятник Небесній Сотні та Героям АТО

На Волині встановлюють пам’ятник Небесній Сотні та Героям АТО
У селищі Іваничі встановлюють пам’ятник героям, які віддали життя в зоні АТО та під час Революції Гідності.

Про це повідомляє Буг.

Монумент постане у парку селища, роботи із його спорудження виконує підрядна організація ТОВ «Волиньекобуд» та субпідрядники.

Загальна вартість проекту становить близько 800 тисяч гривень.

У районному бюджеті на встановлення пам’ятника виділили 539,8 тисячі гривень, ще частину коштів використали із субвенції, яка надійшла з держбюджету на соціально-економічний розвиток району, і з бюджетів територіальних громад Іваничівщини. Також до фінансування витрат залучили спонсорів та меценатів.

Як повідомляють в Іваничівській РДА, роботи планують завершити до весни наступного року.

На Волині встановлюють пам’ятник Небесній Сотні та Героям АТО
На Волині встановлюють пам’ятник Небесній Сотні та Героям АТО
На Волині встановлюють пам’ятник Небесній Сотні та Героям АТО
На Волині встановлюють пам’ятник Небесній Сотні та Героям АТО

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Теги: пам’ятник, Волинь
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