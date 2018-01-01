Жінка пояснила, чому покинула в Луцьку двох малих дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 22:15
Матір, яка полишила двох малолітніх дітей на співмешканця в Луцьку, пояснила свою мотивацію такого кроку.
Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у Facebook.
Нагадаємо, у Луцьку мама залишила 2 малолітніх дітей на співмешканця і поїхала в іншу область. Учора чоловік зателефонував на службу 102 і сказав, що хоче передати дітей своєї співмешканки правоохоронним органам, - розповіла інспектор патрульної поліції Ольга Наумчук.
Зараз малеча перебуває у притулку.
Чому залишила дітей і де вона зараз – жінка розповіла телефоном.
«Вони мене побили і вимагали від мене гроші. Щоб я йшла жебракувати на них, щоб заробляла гроші. В мене не було вибору. Я втекла з однією дитиною, а двох залишила. Що мені робити? Я тепер знаходжуся в Закарпатській області у місті Рахів у сестри. Я чекаю свідоцтва дітей про народження, щоб мені принесли, і буду їхати за ними. Він є батько, він їх і зробив, але вони не на нього записані, він їх не виростив», - заявила Олена Волошка, мати дітей
Своєю чергою, цей чоловік – Юрій – заперечує, що є батьком дітей. Також він каже, що жінку не бив.
Подробиці історії – у відео.
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Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у Facebook.
Нагадаємо, у Луцьку мама залишила 2 малолітніх дітей на співмешканця і поїхала в іншу область. Учора чоловік зателефонував на службу 102 і сказав, що хоче передати дітей своєї співмешканки правоохоронним органам, - розповіла інспектор патрульної поліції Ольга Наумчук.
Зараз малеча перебуває у притулку.
Чому залишила дітей і де вона зараз – жінка розповіла телефоном.
«Вони мене побили і вимагали від мене гроші. Щоб я йшла жебракувати на них, щоб заробляла гроші. В мене не було вибору. Я втекла з однією дитиною, а двох залишила. Що мені робити? Я тепер знаходжуся в Закарпатській області у місті Рахів у сестри. Я чекаю свідоцтва дітей про народження, щоб мені принесли, і буду їхати за ними. Він є батько, він їх і зробив, але вони не на нього записані, він їх не виростив», - заявила Олена Волошка, мати дітей
Своєю чергою, цей чоловік – Юрій – заперечує, що є батьком дітей. Також він каже, що жінку не бив.
Подробиці історії – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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