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Жінка пояснила, чому покинула в Луцьку двох малих дітей. ВІДЕО

Жінка пояснила, чому покинула в Луцьку двох малих дітей. ВІДЕО
Матір, яка полишила двох малолітніх дітей на співмешканця в Луцьку, пояснила свою мотивацію такого кроку.

Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у Facebook.

Нагадаємо, у Луцьку мама залишила 2 малолітніх дітей на співмешканця і поїхала в іншу область. Учора чоловік зателефонував на службу 102 і сказав, що хоче передати дітей своєї співмешканки правоохоронним органам, - розповіла інспектор патрульної поліції Ольга Наумчук.

Зараз малеча перебуває у притулку.

Чому залишила дітей і де вона зараз – жінка розповіла телефоном.

«Вони мене побили і вимагали від мене гроші. Щоб я йшла жебракувати на них, щоб заробляла гроші. В мене не було вибору. Я втекла з однією дитиною, а двох залишила. Що мені робити? Я тепер знаходжуся в Закарпатській області у місті Рахів у сестри. Я чекаю свідоцтва дітей про народження, щоб мені принесли, і буду їхати за ними. Він є батько, він їх і зробив, але вони не на нього записані, він їх не виростив», - заявила Олена Волошка, мати дітей

Своєю чергою, цей чоловік – Юрій – заперечує, що є батьком дітей. Також він каже, що жінку не бив.

Подробиці історії – у відео.


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Теги: скандал, Волинь
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