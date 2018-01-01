Жінка пояснила, чому покинула в Луцьку двох малих дітей. ВІДЕО

Матір, яка полишила двох малолітніх дітей на співмешканця в Луцьку, пояснила свою мотивацію такого кроку.Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у Facebook.Нагадаємо, у Луцьку мамана співмешканця і поїхала в іншу область. Учора чоловік зателефонував на службу 102 і сказав, що хоче передати дітей своєї співмешканки правоохоронним органам, - розповіла інспектор патрульної поліціїЗараз малеча перебуває у притулку.Чому залишила дітей і де вона зараз – жінка розповіла телефоном.«Вони мене побили і вимагали від мене гроші. Щоб я йшла жебракувати на них, щоб заробляла гроші. В мене не було вибору. Я втекла з однією дитиною, а двох залишила. Що мені робити? Я тепер знаходжуся в Закарпатській області у місті Рахів у сестри. Я чекаю свідоцтва дітей про народження, щоб мені принесли, і буду їхати за ними. Він є батько, він їх і зробив, але вони не на нього записані, він їх не виростив», - заявила, мати дітейСвоєю чергою, цей чоловік –– заперечує, що є батьком дітей. Також він каже, що жінку не бив.Подробиці історії – у відео.