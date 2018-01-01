Аби забрати з бюджету ОТГ 2 мільйони, на Волині переселяють райлікарню





Про це пише



Це означає, що відтепер понад 2 мільйона гривень податків за рік йтиме у бюджет району, а не Любомльської ОТГ.



«Вчора засідала постійна комісія ради з питань планування, бюджету та фінансів. Депутати, які були в її складі, розглянули це питання і рекомендували мені скликати позачергову сесію та невідкладно його розглянути», – звернувся до присутніх голова районної ради Микола Сушик.



З цього питання доповідав заступник голови РДА Олександр Бурихайло, який наголосив, що таке рішення дасть можливість у подальшому оперативно закривати фінансові «діри»:



«До Любомльської райдержадміністрації звернулося територіально-медичне об’єднання з проханням вирішити питання щодо перереєстрації юридичної адреси. Ви всі знаєте, що районний бюджет на сьогоднішній день потерпає від нехватки коштів: не вистачає фінансових ресурсів ні на програми медицини, ні на програми освіти, ні на співфінансування. Грошей вкрай мало. Всі добре усвідомили проблеми, які виникали із виплатами заробітної плати лікарям. Як це питання важко і з великими потугами вирішувалося. Щоб у подальшому не допустити подібних ситуацій, з перереєстрацією вдасться поповнювати районний бюджет і за потреби депутати райради вирішуватимуть, на які об’єкти слід виділяти кошти», - заявив Бурихайло.





Генеральний директор ТМО Володимир Дибель додав: «У всіх районах медицина підтримується першочергово, а в нас, на жаль, потрібно випрошувати гроші. У вересні виникла велика проблема із заборгованістю заробітної плати нашим працівникам. Ми не змогли домовитися з Любомльською ОТГ про виділення коштів на її ліквідацію. Тоді на сесії депутати та керманичі міськради, вділивши лише 100 тисяч гривень, принизили всіх лікарів, які працюють понаднормово, рятують життя. Адже люди в білих халатах змушені були прийти і просити виплатити їм чесно зароблені гроші. Це було схоже на милостиню».



Тому і вирішили перереєструвати ТМО у Згорани і забрати з бюджету Любомльської ОТГ сплачені медиками податки на доходи фізичних осіб.



Майже годину тривали словесні баталії. Коли емоції стихли, 20 депутатів підтримали перенесення юридичної адреси ТМО з Любомля до Згоран, двоє утрималися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любомльська райрада ухвалила рішення про зміну юридичної адреси Комунального неприбуткового підприємства «Любомльське ТМО Любомльської районної ради», переселивши офіційно лікарню у село Згорани.Про це пише Район. Любомль Це означає, що відтепер понад 2 мільйона гривень податків за рік йтиме у бюджет району, а не Любомльської ОТГ.«Вчора засідала постійна комісія ради з питань планування, бюджету та фінансів. Депутати, які були в її складі, розглянули це питання і рекомендували мені скликати позачергову сесію та невідкладно його розглянути», – звернувся до присутніх голова районної радиЗ цього питання доповідав заступник голови РДА, який наголосив, що таке рішення дасть можливість у подальшому оперативно закривати фінансові «діри»:«До Любомльської райдержадміністрації звернулося територіально-медичне об’єднання з проханням вирішити питання щодо перереєстрації юридичної адреси. Ви всі знаєте, що районний бюджет на сьогоднішній день потерпає від нехватки коштів: не вистачає фінансових ресурсів ні на програми медицини, ні на програми освіти, ні на співфінансування. Грошей вкрай мало. Всі добре усвідомили проблеми, які виникали із виплатами заробітної плати лікарям. Як це питання важко і з великими потугами вирішувалося. Щоб у подальшому не допустити подібних ситуацій, з перереєстрацією вдасться поповнювати районний бюджет і за потреби депутати райради вирішуватимуть, на які об’єкти слід виділяти кошти», - заявив Бурихайло.Генеральний директор ТМОдодав: «У всіх районах медицина підтримується першочергово, а в нас, на жаль, потрібно випрошувати гроші. У вересні виникла велика проблема із заборгованістю заробітної плати нашим працівникам. Ми не змогли домовитися з Любомльською ОТГ про виділення коштів на її ліквідацію. Тоді на сесії депутати та керманичі міськради, вділивши лише 100 тисяч гривень, принизили всіх лікарів, які працюють понаднормово, рятують життя. Адже люди в білих халатах змушені були прийти і просити виплатити їм чесно зароблені гроші. Це було схоже на милостиню».Тому і вирішили перереєструвати ТМО у Згорани і забрати з бюджету Любомльської ОТГ сплачені медиками податки на доходи фізичних осіб.Майже годину тривали словесні баталії. Коли емоції стихли, 20 депутатів підтримали перенесення юридичної адреси ТМО з Любомля до Згоран, двоє утрималися.

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