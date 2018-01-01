Поблизу Луцька авто злетіло з траси. ФОТО
Сьогодні, 22:23
Патрульні поліцейські надали допомогу водієві, чий автомобіль злетів з дороги на Волині.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.
У селищі Торчин через засніжене покриття проїзної частини, покрите кригою, чоловік на Mercedes з’їхав у кювет.
На щастя, ніхто не постраждав.
Кілька людей намагались допомогти водієві, однак – марно.
«Добре, що поруч саме проїжджав екіпаж наших патрульних. Завдяки професійним водійським навичкам інспекторів, службовому автомобілю Isuzu і небайдужим громадянам легковик витягли на трасу. Чоловік подякував за допомогу та благополучно дістався додому», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.
У селищі Торчин через засніжене покриття проїзної частини, покрите кригою, чоловік на Mercedes з’їхав у кювет.
На щастя, ніхто не постраждав.
Кілька людей намагались допомогти водієві, однак – марно.
«Добре, що поруч саме проїжджав екіпаж наших патрульних. Завдяки професійним водійським навичкам інспекторів, службовому автомобілю Isuzu і небайдужим громадянам легковик витягли на трасу. Чоловік подякував за допомогу та благополучно дістався додому», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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