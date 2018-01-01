Мірзоян і Матвієнко привезли у школу на Волині мандарини від Винника
Сьогодні, 00:25
Відомі виконавці Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко навідалися у школу в селі Копачівка Рожищенського району.
Про це повідомляє Перший із посиланням на місцевого історика Сергія Янішевського.
«Таке буває лише у голівудських фільмах. Чи не лише? Напередодні наші учні писали листи зі своїми бажаннями до Миколая на спеціальній дошці. А до нашої школи завітали неочікувані гості... Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко. І як мінімум два бажання здійснили! Та ще й як! Ящик мандаринів і прямий відео-привіт від Олега Винника!» –зазначив Сергій.
Артисти фотографувалися з учнями і роздавали автографи.
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Про це повідомляє Перший із посиланням на місцевого історика Сергія Янішевського.
«Таке буває лише у голівудських фільмах. Чи не лише? Напередодні наші учні писали листи зі своїми бажаннями до Миколая на спеціальній дошці. А до нашої школи завітали неочікувані гості... Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко. І як мінімум два бажання здійснили! Та ще й як! Ящик мандаринів і прямий відео-привіт від Олега Винника!» –зазначив Сергій.
Артисти фотографувалися з учнями і роздавали автографи.
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