Волинські патрульні змагалися за Кубок від Авакова





Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.



Впродовж чотирьох діб на базі Національної академії внутрішніх справ всі підрозділи МВС відпрацьовували можливі сценарії надзвичайних подій та ситуацій, щоб оперативно та злагоджено вживати заходів для нейтралізації будь-яких небезпек.



У рамках тактико-спеціальних навчань відбулися змагання за Кубок Міністра внутрішніх справ серед 32 команд, сформованих з бійців груп спеціального призначення.



До волинської команди і входили патрульні поліцейські підрозділу тактико-оперативного реагування патрульної поліції.



Основною метою змагань стала перевірка всіх навичок спецпризначенців





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бійці підрозділу тактико-оперативного реагування патрульної поліції Волині взяли участь у масштабних тактико-спеціальних навчаннях МВС під Києвом.Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.Впродовж чотирьох діб на базі Національної академії внутрішніх справ всі підрозділи МВС відпрацьовували можливі сценарії надзвичайних подій та ситуацій, щоб оперативно та злагоджено вживати заходів для нейтралізації будь-яких небезпек.У рамках тактико-спеціальних навчань відбулися змагання за Кубок Міністра внутрішніх справ серед 32 команд, сформованих з бійців груп спеціального призначення.До волинської команди і входили патрульні поліцейські підрозділу тактико-оперативного реагування патрульної поліції.Основною метою змагань стала перевірка всіх навичок спецпризначенців

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