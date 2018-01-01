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Волинські патрульні змагалися за Кубок від Авакова

Волинські патрульні змагалися за Кубок від Авакова
Бійці підрозділу тактико-оперативного реагування патрульної поліції Волині взяли участь у масштабних тактико-спеціальних навчаннях МВС під Києвом.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.

Впродовж чотирьох діб на базі Національної академії внутрішніх справ всі підрозділи МВС відпрацьовували можливі сценарії надзвичайних подій та ситуацій, щоб оперативно та злагоджено вживати заходів для нейтралізації будь-яких небезпек.

У рамках тактико-спеціальних навчань відбулися змагання за Кубок Міністра внутрішніх справ серед 32 команд, сформованих з бійців груп спеціального призначення.

До волинської команди і входили патрульні поліцейські підрозділу тактико-оперативного реагування патрульної поліції.

Основною метою змагань стала перевірка всіх навичок спецпризначенців


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Теги: патрульні, поліція, Волинь
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