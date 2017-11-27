Волинським шахтарям пообіцяли віддати заборговану платню до Нового року
Сьогодні, 08:13
До кінця грудня на ДП «Волиньвугілля» планують повністю виплатити заборгованість із заробітної плати гірникам.
Про це розповів виконувач обов’язків генерального директор ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк, - йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у Facebook.
Пилипюк запевняє, що підприємство буде працювати.
«Маємо розрахунок на початок наступного року на запуск, і ми її запустимо, механізовану лаву по підприємству шахти «Бужанська». І маємо стратегічне бачення на друге півріччя наступного року замінити технологію видобутку і стругову лаву на підприємстві «Шахта № 9 «Нововолинська». Це дасть можливість працювати беззбитково, не брати кошти в держави і вийти на самоокупність. На сьогодні виплачено 50% заробітної плати за жовтень промгрупі», - каже він.
«Також нам надійшли кошти із держбюджету, які нам дозволять, за попередніми розрахунками, у Новий рік зайти без заборгованості по промгрупі. Якщо буде невеличка заборгованість, то це не по частині промгрупи», - додав посадовець.
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Про це розповів виконувач обов’язків генерального директор ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк, - йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у Facebook.
Пилипюк запевняє, що підприємство буде працювати.
«Маємо розрахунок на початок наступного року на запуск, і ми її запустимо, механізовану лаву по підприємству шахти «Бужанська». І маємо стратегічне бачення на друге півріччя наступного року замінити технологію видобутку і стругову лаву на підприємстві «Шахта № 9 «Нововолинська». Це дасть можливість працювати беззбитково, не брати кошти в держави і вийти на самоокупність. На сьогодні виплачено 50% заробітної плати за жовтень промгрупі», - каже він.
«Також нам надійшли кошти із держбюджету, які нам дозволять, за попередніми розрахунками, у Новий рік зайти без заборгованості по промгрупі. Якщо буде невеличка заборгованість, то це не по частині промгрупи», - додав посадовець.
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