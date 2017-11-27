Волинським шахтарям пообіцяли віддати заборговану платню до Нового року

До кінця грудня на ДП «Волиньвугілля» планують повністю виплатити заборгованість із заробітної плати гірникам.Про це розповів виконувач обов’язків генерального директор ДП «Волиньвугілля», - йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у Facebook.Пилипюк запевняє, що підприємство буде працювати.«Маємо розрахунок на початок наступного року на запуск, і ми її запустимо, механізовану лаву по підприємству шахти «Бужанська». І маємо стратегічне бачення на друге півріччя наступного року замінити технологію видобутку і стругову лаву на підприємстві «Шахта № 9 «Нововолинська». Це дасть можливість працювати беззбитково, не брати кошти в держави і вийти на самоокупність. На сьогодні виплачено 50% заробітної плати за жовтень промгрупі», - каже він.«Також нам надійшли кошти із держбюджету, які нам дозволять, за попередніми розрахунками, у Новий рік зайти без заборгованості по промгрупі. Якщо буде невеличка заборгованість, то це не по частині промгрупи», - додав посадовець.