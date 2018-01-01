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Учні луцької школи гроші на піротехніку віддали на благодійність

Учні луцької школи гроші на піротехніку віддали на благодійність
У Волинській обласній дитячій бібліотеці відбулася зустріч рятувальників з учнями 7-Б класу луцької школи № 17, під час якої говорили про ризики, пов’язані із використанням піротехніки під час новорічних свят.

Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.

Діти дізналися про небезпеки, що криються за красивим видовищем, а також почули чимало цікавих фактів з історії виникнення піротехніки. Спілкуючись зі школярами, працівники ДСНС пояснили школярам правила безпеки під час застосування петард та салютів, а також розповіли про надзвичайні події, пов’язані із порушенням дорослими та дітьми вимог і норм при запуску вогнеграїв.

Школярі дуже емоційно реагували на кадри слайд-презентації «Святкова піротехніка: забава чи загроза» та аналізували поведінку і дії героїв тематичного відеоролика.

До проведення просвітницького заходу долучилися також представники волонтерського руху «Меценати для солдата». Юні читачі довідалися про благодійну Акцію «Не купуй петарди – віддай гроші на благодійність» й через волонтерів передали подарунки для дитини учасника АТО, яка залишилася круглою сиротою.

Школярі погодилися, що в умовах сьогодення салюти та петарди недоречні.

«Краще нехай ці гроші принесуть комусь користь та задоволення, ніж будуть витрачені на короткочасне й доволі небезпечне видовище», - такими словами підбили підсумок зустрічі у стінах бібліотеки маленькі патріоти.

Учні луцької школи гроші на піротехніку віддали на благодійність
Учні луцької школи гроші на піротехніку віддали на благодійність
Учні луцької школи гроші на піротехніку віддали на благодійність
Учні луцької школи гроші на піротехніку віддали на благодійність

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Теги: діти, благодійність
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