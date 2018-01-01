Учні луцької школи гроші на піротехніку віддали на благодійність

У Волинській обласній дитячій бібліотеці відбулася зустріч рятувальників з учнями 7-Б класу луцької школи № 17, під час якої говорили про ризики, пов’язані із використанням піротехніки під час новорічних свят.Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.Діти дізналися про небезпеки, що криються за красивим видовищем, а також почули чимало цікавих фактів з історії виникнення піротехніки. Спілкуючись зі школярами, працівники ДСНС пояснили школярам правила безпеки під час застосування петард та салютів, а також розповіли про надзвичайні події, пов’язані із порушенням дорослими та дітьми вимог і норм при запуску вогнеграїв.Школярі дуже емоційно реагували на кадри слайд-презентації «Святкова піротехніка: забава чи загроза» та аналізували поведінку і дії героїв тематичного відеоролика.До проведення просвітницького заходу долучилися також представники волонтерського руху «Меценати для солдата». Юні читачі довідалися про благодійну Акцію «Не купуй петарди – віддай гроші на благодійність» й через волонтерів передали подарунки для дитини учасника АТО, яка залишилася круглою сиротою.Школярі погодилися, що в умовах сьогодення салюти та петарди недоречні.«Краще нехай ці гроші принесуть комусь користь та задоволення, ніж будуть витрачені на короткочасне й доволі небезпечне видовище», - такими словами підбили підсумок зустрічі у стінах бібліотеки маленькі патріоти.