Аварія на Волині: вантажівка протаранила «Жигулі»
Сьогодні, 02:51
На трасі Луцьк-Львів трапилася дорожньо-транспортна пригода, під час якої вантажівка протаранила «Жигулі».
Автопригода трапилася 13 грудня близько 18.00 у селі Софіївка Горохівського району, - пишуть Волинські новини.
Як стало відомо, через ожеледицю та погану погоду фура не дотрималася безпечної дистанції та протаранила «Жигулі». Від удару в легковика повністю розтрощений багажник та його «викинуло» на зустрічну смугу.
Про потерпілих не повідомляється.
Деталі згодом.
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Автопригода трапилася 13 грудня близько 18.00 у селі Софіївка Горохівського району, - пишуть Волинські новини.
Як стало відомо, через ожеледицю та погану погоду фура не дотрималася безпечної дистанції та протаранила «Жигулі». Від удару в легковика повністю розтрощений багажник та його «викинуло» на зустрічну смугу.
Про потерпілих не повідомляється.
Деталі згодом.
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