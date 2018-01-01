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Аварія на Волині: вантажівка протаранила «Жигулі»

Аварія на Волині: вантажівка протаранила «Жигулі»
На трасі Луцьк-Львів трапилася дорожньо-транспортна пригода, під час якої вантажівка протаранила «Жигулі».

Автопригода трапилася 13 грудня близько 18.00 у селі Софіївка Горохівського району, - пишуть Волинські новини.

Як стало відомо, через ожеледицю та погану погоду фура не дотрималася безпечної дистанції та протаранила «Жигулі». Від удару в легковика повністю розтрощений багажник та його «викинуло» на зустрічну смугу.

Про потерпілих не повідомляється.

Деталі згодом.

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Теги: ДТП, Волинь
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