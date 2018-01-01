Аварія на Волині: вантажівка протаранила «Жигулі»





Автопригода трапилася 13 грудня близько 18.00 у селі Софіївка Горохівського району, - пишуть



Як стало відомо, через ожеледицю та погану погоду фура не дотрималася безпечної дистанції та протаранила «Жигулі». Від удару в легковика повністю розтрощений багажник та його «викинуло» на зустрічну смугу.



Про потерпілих не повідомляється.



Деталі згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Луцьк-Львів трапилася дорожньо-транспортна пригода, під час якої вантажівка протаранила «Жигулі».Автопригода трапилася 13 грудня близько 18.00 у селі Софіївка Горохівського району, - пишуть Волинські новини Як стало відомо, через ожеледицю та погану погоду фура не дотрималася безпечної дистанції та протаранила «Жигулі». Від удару в легковика повністю розтрощений багажник та його «викинуло» на зустрічну смугу.Про потерпілих не повідомляється.Деталі згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію