Луцькі вулиці від снігу очищатимуть вночі





Із посиленням опадів задіяли снігоочисну техніку для посипання і очищення доріг та пішохідних зон. Вночі техніка також працюватиме, повідомляє інтернет-видання



«Засніжений Луцьк – краса, яка вимагає посиленої уваги комунальників і водіїв», - заявив перший віце-мер Луцька Григорій Недопад.



За його словами, вулиці міста очищають 5 одиниць техніки.



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