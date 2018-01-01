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Луцькі вулиці від снігу очищатимуть вночі

Луцькі вулиці від снігу очищатимуть вночі
У Луцьку дороги та тротуари очищатимуть вночі.

Із посиленням опадів задіяли снігоочисну техніку для посипання і очищення доріг та пішохідних зон. Вночі техніка також працюватиме, повідомляє інтернет-видання Волинь24.

«Засніжений Луцьк – краса, яка вимагає посиленої уваги комунальників і водіїв», - заявив перший віце-мер Луцька Григорій Недопад.

За його словами, вулиці міста очищають 5 одиниць техніки.

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Теги: сніг, Луцьк
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