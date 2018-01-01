вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чому небезпечні фільтри для води: пояснення медика

Чому небезпечні фільтри для води: пояснення медика
Фільтри для води в побутових умовах можуть становити загрозу здоров'ю через неналежний контроль і експлуатацію.

Про це розповів екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас, - передає 24 канал.

«Будь-який фільтр, якщо його не вчасно міняти, він стає джерелом вторинного забруднення, і відбувається так звана ресорбція усіх шкідливих речовин у фільтр», –розповів медик.

Він наголосив, установлення фільтрів в організаціях і установах – зокрема в школах і дитсадках – також потенційно небезпечне, оскільки невідомо, як вони будуть обслуговуватись і мінятись у процесі експлуатації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому небезпечні фільтри для води: пояснення медика
Сьогодні, 04:03
Аварія на Волині: вантажівка протаранила «Жигулі»
Сьогодні, 02:51
Луцькі вулиці від снігу очищатимуть вночі
Сьогодні, 01:24
Мірзоян і Матвієнко привезли у школу на Волині мандарини від Винника
Сьогодні, 00:25
14 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
В Україні половину «джерельної» води насправді розливають з-під крана В Україні половину «джерельної» води насправді розливають з-під крана
11 грудень, 20:40
Частина лучан через борги може залишитися без води на новорічні свята Частина лучан через борги може залишитися без води на новорічні свята
10 грудень, 11:52
У Луцьку – нові тарифи на опалення та гарячу воду У Луцьку – нові тарифи на опалення та гарячу воду
30 листопад, 17:12
Ковельська вулиця знову залишилася без води Ковельська вулиця знову залишилася без води
29 листопад, 10:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому небезпечні фільтри для води: пояснення медика
Сьогодні, 04:03
 0
Аварія на Волині: вантажівка протаранила «Жигулі»
Сьогодні, 02:51
 0
Луцькі вулиці від снігу очищатимуть вночі
Сьогодні, 01:24
 0
Мірзоян і Матвієнко привезли у школу на Волині мандарини від Винника
Сьогодні, 00:25
 0
14 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8