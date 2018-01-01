Чому небезпечні фільтри для води: пояснення медика





Про це розповів екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас, - передає



«Будь-який фільтр, якщо його не вчасно міняти, він стає джерелом вторинного забруднення, і відбувається так звана ресорбція усіх шкідливих речовин у фільтр», –розповів медик.



Він наголосив, установлення фільтрів в організаціях і установах – зокрема в школах і дитсадках – також потенційно небезпечне, оскільки невідомо, як вони будуть обслуговуватись і мінятись у процесі експлуатації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фільтри для води в побутових умовах можуть становити загрозу здоров'ю через неналежний контроль і експлуатацію.Про це розповів екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України, - передає 24 канал «Будь-який фільтр, якщо його не вчасно міняти, він стає джерелом вторинного забруднення, і відбувається так звана ресорбція усіх шкідливих речовин у фільтр», –розповів медик.Він наголосив, установлення фільтрів в організаціях і установах – зокрема в школах і дитсадках – також потенційно небезпечне, оскільки невідомо, як вони будуть обслуговуватись і мінятись у процесі експлуатації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію