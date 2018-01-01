Чому небезпечні фільтри для води: пояснення медика
Сьогодні, 04:03
Фільтри для води в побутових умовах можуть становити загрозу здоров'ю через неналежний контроль і експлуатацію.
Про це розповів екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас, - передає 24 канал.
«Будь-який фільтр, якщо його не вчасно міняти, він стає джерелом вторинного забруднення, і відбувається так звана ресорбція усіх шкідливих речовин у фільтр», –розповів медик.
Він наголосив, установлення фільтрів в організаціях і установах – зокрема в школах і дитсадках – також потенційно небезпечне, оскільки невідомо, як вони будуть обслуговуватись і мінятись у процесі експлуатації.
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Про це розповів екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас, - передає 24 канал.
«Будь-який фільтр, якщо його не вчасно міняти, він стає джерелом вторинного забруднення, і відбувається так звана ресорбція усіх шкідливих речовин у фільтр», –розповів медик.
Він наголосив, установлення фільтрів в організаціях і установах – зокрема в школах і дитсадках – також потенційно небезпечне, оскільки невідомо, як вони будуть обслуговуватись і мінятись у процесі експлуатації.
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