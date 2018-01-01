Хотіли сфотографуватися: двох молодих людей вдарило струмом на залізничному вагоні
Сьогодні, 08:45
У Львові 20-річні хлопець та дівчина вилізли на залізничну цистерну, щоби сфотографуватися.
Але майже одразу їх ударило струмом, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.
Хлопець дістав незначних опіків, спустився сам і покликав по допомогу. Дівчину з вагона на спеціальних ношах зняли рятувальники, яких викликали працівники залізничної станції. Хлопець увесь цей час був біля дівчини і підбадьорював її.
Потерпіла наразі в реанімації, в неї ураження струмом і опіки, за її життя борються лікарі. У хлопця опіки обличчя, його життю нічого не загрожує.
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Але майже одразу їх ударило струмом, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.
Хлопець дістав незначних опіків, спустився сам і покликав по допомогу. Дівчину з вагона на спеціальних ношах зняли рятувальники, яких викликали працівники залізничної станції. Хлопець увесь цей час був біля дівчини і підбадьорював її.
Потерпіла наразі в реанімації, в неї ураження струмом і опіки, за її життя борються лікарі. У хлопця опіки обличчя, його життю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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