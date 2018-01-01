На Волині – ускладнені погодні умови: краян просять бути уважними на дорогах
Сьогодні, 09:07
На дорогах Волинської області – ожеледиця.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, продовжуються опади у вигляді невеликого снігу у Київській, Львівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Волинській, Одеській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Миколаївській областях.
Транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено. На дорогах місцями ожеледиця.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, продовжуються опади у вигляді невеликого снігу у Київській, Львівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Волинській, Одеській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Миколаївській областях.
Транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено. На дорогах місцями ожеледиця.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «ПортCity» – новорічний хенд-мейд ярмарок*
Сьогодні, 09:42
В Україні вшановують ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС
Сьогодні, 09:25
На Волині – ускладнені погодні умови: краян просять бути уважними на дорогах
Сьогодні, 09:07
Курс валют у Луцьку на 14 грудня
Сьогодні, 09:00
Медіа