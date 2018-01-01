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На Волині – ускладнені погодні умови: краян просять бути уважними на дорогах

На Волині – ускладнені погодні умови: краян просять бути уважними на дорогах
На дорогах Волинської області – ожеледиця.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

За даними УкрГідрометцентру, продовжуються опади у вигляді невеликого снігу у Київській, Львівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Волинській, Одеській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Миколаївській областях.

Транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено. На дорогах місцями ожеледиця.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: погода, Волинь, негода, сніг
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