В Україні вшановують ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС





Указ про встановлення цієї пам’ятної дати підписаний Президентом 10 листопада 2006 року, - передає



14 грудня також вважають Днем ліквідатора. Ще в 1986 році учасники ліквідації зібралися разом, щоб відзначити свою перемогу.



У 1994 році громадські організації чорнобильців України звернулися з листом до керівників держави, у якому запропонували заснувати в календарі день учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи. Тоді офіційне рішення не було ухвалено, але ліквідатори самостійно почали відзначати цю дату.



Відзначення було офіційно дозволено, від різних силових структур виділялася почесна варта, покладалися вінки від керівників держави, іноземних посольств і громадських організацій, але було відсутнє визнання цього дня на державному рівні.

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