У «ПортCity» – новорічний хенд-мейд ярмарок*





Новорічний ярмарок триватиме два дні (14-15 грудня), а також завтра ви зможете придбати ялинкові іграшки з фетру у рамках благодійної акції «Тепла іграшка надії».



Виручені кошти з продажу фетрових іграшок передадуть на лікування діткам хворим на рак. О 15:00 відбудеться благодійний концерт від вихованців Палацу учнівської молоді.



"Обирайте унікальні подарунки! Приємно дивуйте рідних з ТРЦ «ПортCity»!", - зазначають організатори.





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