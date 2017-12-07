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У «ПортCity» – новорічний хенд-мейд ярмарок*

У «ПортCity» – новорічний хенд-мейд ярмарок*
На 1-му поверсі ТРЦ «ПортCity» сьогодні, 14 грудня, стартує хенд-мейд новорічний ярмарок.

Новорічний ярмарок триватиме два дні (14-15 грудня), а також завтра ви зможете придбати ялинкові іграшки з фетру у рамках благодійної акції «Тепла іграшка надії».

Виручені кошти з продажу фетрових іграшок передадуть на лікування діткам хворим на рак. О 15:00 відбудеться благодійний концерт від вихованців Палацу учнівської молоді.

"Обирайте унікальні подарунки! Приємно дивуйте рідних з ТРЦ «ПортCity»!", - зазначають організатори.

У «ПортCity» – новорічний хенд-мейд ярмарок*
У «ПортCity» – новорічний хенд-мейд ярмарок*

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Теги: ПортCity, ярмарок
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