У «ПортCity» – новорічний хенд-мейд ярмарок*
Сьогодні, 09:42
На 1-му поверсі ТРЦ «ПортCity» сьогодні, 14 грудня, стартує хенд-мейд новорічний ярмарок.
Новорічний ярмарок триватиме два дні (14-15 грудня), а також завтра ви зможете придбати ялинкові іграшки з фетру у рамках благодійної акції «Тепла іграшка надії».
Виручені кошти з продажу фетрових іграшок передадуть на лікування діткам хворим на рак. О 15:00 відбудеться благодійний концерт від вихованців Палацу учнівської молоді.
"Обирайте унікальні подарунки! Приємно дивуйте рідних з ТРЦ «ПортCity»!", - зазначають організатори.
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Новорічний ярмарок триватиме два дні (14-15 грудня), а також завтра ви зможете придбати ялинкові іграшки з фетру у рамках благодійної акції «Тепла іграшка надії».
Виручені кошти з продажу фетрових іграшок передадуть на лікування діткам хворим на рак. О 15:00 відбудеться благодійний концерт від вихованців Палацу учнівської молоді.
"Обирайте унікальні подарунки! Приємно дивуйте рідних з ТРЦ «ПортCity»!", - зазначають організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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