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Трагедія на Житомирщині: лікарів звинувачують у смерті породіллі і немовляти. ВІДЕО

Трагедія на Житомирщині: лікарів звинувачують у смерті породіллі і немовляти. ВІДЕО
У подвійній смерті звинувачують лікарів родичі померлої на Житомирщині породіллі.

Вони впевнені, що медики спочатку проґавили панкреатит, а потім затягли з кесаревим розтином, - йдеться в сюжеті ТСН.

Мати 24-річної Марини плаче, бо хотіла приїхати з Італії на народження онучки, а довелося летіти на похорон доньки. Звістку про подвійну трагедію жінка отримала в свій день народження.

"Перша вагітність Марини закінчилась викиднем, тому цього разу донька була дуже уважна.Вона дуже хотіла цю дитинку, дуже берегла, ледь що – до лікаря", - каже мати загиблої породіллі Лілія Пашківська.

Перші місяці вагітності пройшли добре, а от на 28-му тижні дівчину шпиталізували з скаргами на різкий біль у животі. Медики зробили аналізи та вирішили, що у Марини загроза переривання вагітності. Через два тижні лікування її виписали додому, попри те, що біль не припинився, а вже за шість днів після виписки Марині стало зовсім зле. 

"Знудило ввечері, вночі відвезли швидкою", - розповів  чоловік померлої породіллі Григорій Салій.

Рідним повідомили, що у породіллі гострий панкреатит і її стан важкий. "Одразу ми запитали, чи дійсно щось загрожує дитинці. Нам сказали: з приводу дитинки можете не хвилюватися, тут гарні фахівці", - пригадує тітка померлої породіллі Олена Фролова. Згодом лікарі повідомили, що Марина померла разом з немовлям.

Рідні вважають, що у подвійній смерті винні медики, які не дообстежили дівчину першого разу, і ті, до яких її шпиталізували вдруге. 
"Ні лікаря ніхто не покликав, ні аналізи  не зробив, її  нудило, дитині вже було погано, як так, що з 3:00 ночі до 11:00 ранку дитині ніхто нічого не робив", - не розуміє мама породіллі. "Можна було б урятувати або внучку, або дитинку. Як вони до цього допустили", - каже дідусь померлої Броніслав Боханов.

Проте медики запевняють, що під час першої шпиталізації все зробили за протоколом і виписали, коли показань для її спостереження в стаціонарі не залишилося.

"Вона тиждень удома була. Якби їй було погано, вона б повернулася", - вважає  завідувач відділенням паталогії  вагітних Житомирського  обласного  перинатального центру Лариса Заіка. А коли вагітна потрапила до лікарні вдруге – в неї, мовляв, розвинувся гострий панкреатит, який передбачити неможливо. "Протягом доби відбуваються незворотні зміни. З такою формою панкреатиту вона була приречена – це однозначно", - каже заступник головного лікаря Житомирського обласного перинатального центру Олена Астрейко.

Медики пояснюють, що кесарів розтин не починали, тому що намагались врятувати жінку.

"Померла б на операційному столі, щоб сказали, що ви пішли за дитиною, а зарізали нашу доньку. В акушерстві взагалі, коли стоїть питання пацієнта і дитини, то на першому плані завжди наш пацієнт", - каже головний лікар Житомирського обласного перинатального центру Юрій Вайсберг.

"Якби ми за сумнівними показниками пішли на порятунок дитини, ця зупинка за сумнівними показниками сталася б на операційному столі – я б не змогла вам в очі дивитися", - каже заступник головного  лікаря  Житомирського обласного перинатального центру Олена Астрейко.

Кесарів розтин лікарі почали, щойно жінка перестала дихати, але врятувати немовля не змогли – дівчинка задихнулася в утробі. Проте рідні у доводи медиків не вірять, і вже цієї п’ятниці збираються віднести заяву до поліції.


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Теги: смерть, породілля, Житомирщина
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