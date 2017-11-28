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Волинські лісівники встановили дві автобусні зупинки. ФОТО

Волинські лісівники встановили дві автобусні зупинки. ФОТО
Для жителів Колківської ОТГ Маневицького району встановили дві автозупинки.

Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.

Гарним подарунком до Дня Святого Миколая від колективу ДП «Колківське лісове господарство» для жителів Колківської ОТГ Маневицького району стало встановлення двох автозупинок для пасажирів.

Одна з них відтепер матиме назву «Колківське лісництво». Її реконструювали на місці старої і зупинка стала гармонійним доповненням до мальовничого обійстя однойменного лісництва.

Друга – на перехресті доріг Колки–Рудники–Чорниж та Колки–Варш. Ця зупинка була вкрай необхідна для жителів навколишніх сіл, адже пронизливі вітри, дощі та пекуче сонце дошкуляли не одній людині.

Варто зазначити, що колектив підприємства завжди переймався турботами місцевих громад, дбав про покращення інфраструктури. Жоден ремонт шкіл, садочків, музичної школи, храмів не обійшовся без допомоги лісівників.

Та й вагомим внеском у покращення інфраструктури громад є надходження податків до місцевих бюджетів. Загалом за 2018 рік уже сплатили близько 5 млн грн.

«Співпраця підприємства з громадами і надалі буде не менш тісною. Колектив лісгоспу і надалі буде докладати максимум зусиль, щоб робити життя мешканців місцевих громад комфортнішим», – йдеться у повідомленні.

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Теги: лісівники, Волинь, зупинка
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