Заїжджий експедитор хотів нажитися на волинській фірмі

Раніше судимий експедитор херсонської фірми «Дейрі» привласнив майже 122 тисячі гривень ковельського підприємства «Юкон-Продтрейд».Днями Луцький міськрайонний суд виніс експедитору вирок. Його опублікували на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.Відомо, що у лютому цього року експедитор отримав у ТОВ «Юкон-Продтрейд» 121 712 гривень, які мав віддати херсонському підприємству «Дейрі». Але гроші він не повернув, а використав на власні потреби.До слова, чоловіка раніше судили за аналогічні злочини.Зрештою, суд визнав експедитора винним у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді обмеження волі на рік з позбавлення права обіймати матеріально-відповідальні посади протягом 2 років.Більше того, чоловік поверне херсонській фірмі привласнені гроші.