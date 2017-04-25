Заїжджий експедитор хотів нажитися на волинській фірмі
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Раніше судимий експедитор херсонської фірми «Дейрі» привласнив майже 122 тисячі гривень ковельського підприємства «Юкон-Продтрейд».
Днями Луцький міськрайонний суд виніс експедитору вирок. Його опублікували на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
Відомо, що у лютому цього року експедитор отримав у ТОВ «Юкон-Продтрейд» 121 712 гривень, які мав віддати херсонському підприємству «Дейрі». Але гроші він не повернув, а використав на власні потреби.
До слова, чоловіка раніше судили за аналогічні злочини.
Зрештою, суд визнав експедитора винним у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді обмеження волі на рік з позбавлення права обіймати матеріально-відповідальні посади протягом 2 років.
Більше того, чоловік поверне херсонській фірмі привласнені гроші.
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Днями Луцький міськрайонний суд виніс експедитору вирок. Його опублікували на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
Відомо, що у лютому цього року експедитор отримав у ТОВ «Юкон-Продтрейд» 121 712 гривень, які мав віддати херсонському підприємству «Дейрі». Але гроші він не повернув, а використав на власні потреби.
До слова, чоловіка раніше судили за аналогічні злочини.
Зрештою, суд визнав експедитора винним у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді обмеження волі на рік з позбавлення права обіймати матеріально-відповідальні посади протягом 2 років.
Більше того, чоловік поверне херсонській фірмі привласнені гроші.
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