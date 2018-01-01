У Луцьку обговорили важливість офіційного працевлаштування. ФОТО

У Луцьку відбулось засідання Волинського обласного координаційного комітету сприяння зайнятості, до якого долучилися директори Волинського обласного та Луцького міського центрів зайнятостітаТрудові відносини та їх легалізація, соціальна та професійна адаптація учасників Антитерористичної операції, підготовка робітничих кадрів, працевлаштування внутрішньо переміщених осіб – питання, які винесли сьогодні, 13 грудня, на засідання Волинського обласного координаційного комітету сприяння зайнятості.Голова комітетупоінформувала присутніх про кадрові зміни в його складі. Заступник голови управління Держпраці у Волинській областірозповів про легалізацію трудових відносин на ринку праці області. За його словами, цього року спеціалісти управління провели 281 інспекційне відвідування суб’єктів господарювання, які використовують найману працю. За результатами проведеної роботи щодо оформлення трудових відносин роботодавці уклали 18 тисяч 198 трудових договорів із працівниками.Юрій Бондарчук наголосив, що управління Держпраці проводить активну інформаційно-роз’яснювальну роботу, консультує роботодавців щодо застосування законодавства про працю, щоб запобігти порушенням, за які доведеться сплачувати високі штрафи, а також закликав повідомляти про можливі факти використання незадекларованої праці, що можна зробити на офіційному сайті Управління Держпраці у Волинській області.На важливості легалізації праці наголосив і директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк, адже переконаний, що неофіційна праця шкодить робітникам.«Так, тимчасово людина має роботу, отримує заробітну плату, але ніхто не застрахований від того, що одного дня доведеться звернутися по послуги служби зайнятості. Неофіційно працевлаштований працівник після звільнення приходить до нас і отримує мінімальну суму допомоги по безробіттю – 544 гривні, скільки б часу не працював і яку б роботу не виконував. Ця сума могла би бути значно більшою у випадку легального працевлаштування», – зазначив Роман Романюк і закликав Юрія Бондарчука звернути посилену увагу на сфери діяльності, де найбільше неофіційно працевлаштованих громадян.Із початку війни на Сході України особлива увага з боку суспільства, влади та роботодавців – до учасників бойових дій. Директор департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністраціїдоповіла про соціальну та професійну адаптацію учасників Антитерористичної операції. За словами посадовиці, у Волинській області профорієнтація зосереджена на здобутті професії водія. Рідше виявляють бажання вчитися на тракториста або електрозварювальника. Сьогодні 290 учасників АТО мають бажання отримати послуги з профадаптації.Директор Луцького міського центру зайнятості Олена Шишова винесла пропозицію про продовження терміну виплати компенсації витрат роботодавця обласній молодіжній громадській організації «Волинський інститут права» на оплату праці працевлаштованої 1 грудня 2017 року безробітної особи з числа внутрішньо переміщених осіб. За словами Олени Шишової, співпраця працевлаштованої з роботодавцем склалася успішно і має продовжуватися надалі, тому директор Луцького міського центру зайнятості ініціювала продовжити виплату компенсації роботодавцю.На переконання директора Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка, організація особливу увагу приділяє учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам.«Ми розуміємо, що цим людям перш за все потрібно підставити плече, потрібно допомогти адаптуватися в мирному середовищі, а внутрішньо переміщеним особам – допомогти знайти себе тут, на території, яка для них зовсім чужа. Наше завдання – допомогти їм дати зрозуміти, що вони потрібні суспільству і мають право на повноцінне життя», – каже Роман Романюк.Заступник начальника управління освіти, науки та молоді Волинської ОДАпоінформував про роботу навчально-практичних центрів на базі закладів професійної освіти – таких сьогодні функціонує вісім. Створення та вдосконалення НПЦ сприяє розвиткові інноваційного середовища в системі професійної освіти області.Впродовж навчання учні беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, а в підсумку отримують реальну можливість отримати хорошу роботу та достойну заробітну плату. До слова, згідно зі статистичними даними, успішне працевлаштування отримують 80 % випускників НПЦ.«Сьогодні навчально-практичні центри наповнені суперсучасним обладнанням, на якому учні мають можливість здобувати практичні знання під час навчання. Це, безумовно, буде сприяти їхньому подальшому працевлаштуванню, можливості легко адаптуватися на робочому місці», – зазначив директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.